Da Warhol a de Chirico, a Palazzo Reale i capolavori confiscati alla 'ndrangheta

Opere di Keith Haring, Andy Warhol, Salvador Dalí, Lucio Fontana confiscate alla 'ndrangheta a una rete internazionale di riciclaggio e in mostra a Palazzo Reale dal 3 dicembre al 26 gennaio. La mostra si intitola «SalvArti. Dalle confische alle collezioni pubbliche» perchè restituisce per l'appunto al pubblico oltre 80 capolavori - sculture, grafiche, dipinti - sequestrate dal Comando Carabinieri Tutela del Patrimonio culturale e dalla Guardia di Finanza alla criminalità organizzata. Ci sono anche opere di Giorgio de Chirico, Mario Sironi, Massimo Campigli, Mario Schifano, Robert Rauschenberg e altri. L'esposizione è parte del progetto «Arte per la cultura della legalità», a cura della Direzione generale Musei del Ministero della Cultura, dell'Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc), del Comune di Milano e della Città Metropolitana di Reggio Calabria in collaborazione con il Ministero dell'Interno. «É molto più di una semplice esposizione di opere confiscate - sottolinea l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi -: è un segno tangibile di rinascita, di come beni illecitamente sottratti vengano restituiti alla collettività, arricchendo il nostro patrimonio culturale». Il Festival dei beni confiscati, aggiunge l'assessore al Welfare Lamberto Bertolé, «si arricchisce, per la sua undicesima edizione di questa importante iniziativa di restituzione che non ha precedenti. SalvArti ha il merito di rendere accessibili a tutte e tutti opere d'arte di grandissimo valore culturale, ma anche di rappresentare la vittoria della legalità, un segno concreto di come il lavoro di emersione portato avanti dalle istituzioni e dalla magistratura stia dando i suoi frutti». Palazzo Reale è la seconda tappa di un itinerario che ha già vissuto una preziosa anteprima, in forma ridotta, dal 16 ottobre al 21 novembre 2024 al Museo Hendrick Christian Andersen a Roma, e che si chiude dall'8 febbraio al 27 aprile 2025 al Palazzo della Cultura di Reggio Calabria. Le opere in mostra provengono da due differenti operazioni. La primo scaturita da due indagini incrociate svolte dal Ros dei Cc e dal Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza per una maxi-frode fiscale legata a una rete internazionale di riciclaggio, la seconda da una confisca a carico di un soggetto colluso con la 'ndrangheta.

Nel percorso, «Piazza d'Italia» di de Chirico a «Capanno sulla riva» di Carlo Carrà, «Kh mural» di Keith Haring, un piccolo bronzo di Arnaldo Pomodoro («Disco», 1986/2003).Un gruppo di opere sarà consegnato alla Pinacoteca di BreraPalazzo Citterio.