I 5 migliori smartwatch per allenarsi con la musica

Utilizzati sempre di più al posto del classici orologi da polso, gli smartwatch consentono un rapido collegamento a Internet e lo sfruttamento di numerosi servizi senza dover necessariamente prendere in mano il nostro smartphone. Per questo principio, ad esempio, sono molto utilizzati anche quando si fa attività sportiva per ascoltare della buona musica.

Garmin Forerunner 245 Music

Tra i più venduti e apprezzati dagli utenti c'è un prodotto della Garmin, il Forerunner 245 Music che si può abbinare alle cuffie Bluetooth Bose per poter ascoltare la musica con un suono ancora migliore e ascoltandola comodamente mentre si corre. La memoria interna può contentere oltre 500 canzoni e sincronizza le playlist e i podcast direttamente da Spotify, Deezer e Amazon Music. C'è da sapere che le canzoni prescelte vanno prima scaricate, non è possibile ascoltarle in riproduzione straming. Molto utilizzato dagli sportivi, questo smartwatch prevede, di conseguenza, anche un importante pacchetto di allenamenti monitorando tutto il lavoro svolto.

Samsung Galaxy Watch3

Tra i miglior smartwatch pensato anche per la musica c'è un prodotto di ultima generazione della Samsung, il Galaxy Watch: grazie alla capacità Lte trasferisce velocemente decine di brani in streaming con estrema facilità sia agli altoparlanti incorporati che alle cuffie Bluetooth. In questo caso non bisogna fare alcun download e preoccuparsi dello spazio a disposizione perché Spotify è preinstallato e pronto allo start appena si inizia con l'attività sportiva. Più brani verranno eseguiti minore sarà la durata della batteria, un piccolo prezzo da pagare per un prodotto così: ecco perchè andrà ricaricato ogni notte.

Fitbit Versa 2 Smartwatch

Il Fitbit Versa 2 è uno smartwatch con ottime capacità musicali che si collega facilmente alle cuffie ed è molto utilizzato dagli utenti quando praticano attività sportiva. Come accade per il Garmin Forerunner 245, anche in questo caso va fatto il download dei brani che si vogliono ascoltare così da porterli riprodurre quando si vuole con l'archivio ormai in memoria. Gli esperti spiegano che se ci si abbona a Spotify si evita di scaricare la musica e si può trasferire con più facilità e immediatezza sul proprio dispositivo. Anche con questo prodotto si possono monitorare numerosi voci relative all'allenamento quali il conta passi e la frequenza cardiaca oltre alle calorie consumate durante il giorno.

Apple Watch Series 7

L’Apple Watch Serie 7 offre ottima qualità musicale mentre si corre e si fa attività sportiva: con Apple Music si può creare la playlist preferita e sincronizzarla con l'Apple Watch in modo facile e intuitivo. Inoltre, un abbonamento ad Apple Music assieme alla versione Gps + Cellular di Apple Watch, si può riprodurre uno streaming musicale direttamente dall’orologio come viene spiegato dagli esperti. Stesso discorso si può fare tramite Spotify; il dispositivo, inoltre, è in grado di memorizzare almeno 500 brani per poterli successivamente riprodurre anche senza bisogno di connessione internet come i precedenti Garmin e Samsung.

Amazfit Stratos 3

Un altro prodotto molto amato e gettonato è Amazfit Stratos 3 che permette di gestire i propri brani musicali anche allo spazio disponibile, pari a 2Gb, che consente la memorizzazione di circa 400 brani da 5 mega ciascuno. In questo modo si possono riprodurre le canzoni desiderate direttamente dall'orologio e si possono ascoltare tramite auricolari Bluetooth: il lettore musicale per l'allenamento si effettua senza la presenza dello smartphone.