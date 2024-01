Arrivano gli occhiali con tecnologia acustica. La rivoluzione di EssilorLuxottica

Il futuro passa per Las Vegas, dove dal 9 al 12 gennaio si è svolto il Consumer Electronics Show (CES), che ha presentato grandi e futuristiche novità che entreranno molto presto a far parte della nostra quotidianità, migliorando il benessere della nostra vita. Una delle più importanti, che ha avuto grande rilevanza, è stata quella presentata da EssilorLuxottica, azienda leader nella progettazione, produzione e distribuzione globale di prodotti eyecare e eyewear di alta qualità, che nella sua storia è stata la prima azienda a "cancellare" lo stigma legato all’occhiale da vista, trasformando quello che era percepito solo come un dispositivo medico in un accessorio moda.

Il device rivoluzionario

A Las Vegas ha presentato un nuovo device che promette di cambiare ulteriormente il mercato dei dispositivi medici. A parlarne Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato di EssilorLuxottica: “ Grazie a un’esperienza decennale nel campo degli smart glasses, abbiamo affinato le nostre competenze in diversi ambiti, dalla ricerca e sviluppo alla produzione fino alla distribuzione, con importanti partnership e nuovi prodotti. Al Ces abbiamo presentato a livello mondiale un prodotto, Nuance Audio, che ha il potenziale per migliorare la qualità della vita di oltre un miliardo di persone ”.

Di cosa si tratta

Nuance Audio, all'apparenza è semplicemente un occhiale dallo stile contemporaneo, in realtà integra perfettamente tecnologie acustiche altamente performanti. Allo stesso modo di come succedeva anni fa per la vista, eliminerà quella barriera psicologica che ostacola l'adozione degli apparecchi acustici tradizionali, integrando una tecnologia open- ear brevettata e all'avanguardia in occhiali alla moda. Il prototipo è stato progettato per i consumatori con difetti uditivi lievi o moderati e sarà sul mercato statunitense nella seconta metà dell'anno, mentre il lancio in Europa è previsto per il 2025.

Come funzionano

Perfettamente minimizzato nella montatura c’è un sistema a sei microfoni, gestiti da un algoritmo, per catturare il suono della voce di chi è di fronte verso cui è rivolto lo sguardo di chi li indossa. Il sistema è basato su una tecnologia sviluppata dalla startup israeliana Nuance Hearing, che EssilorLuxottica ha acquisito un anno fa. Grazie a un algoritmo proprietario, l’occhiale raccoglie e isola in tempo reale la voce dell’interlocutore a cui si rivolge lo sguardo, per poi trasmetterla a due speaker posti nelle aste della montatura, che distribuiscono il suono in modalità open air, cioè senza nulla che si sovrapponga o si debba infilare nelle orecchie.

Si tratta ancora di un prototipo, ma è possibile scegliere tre diversi scenari di utilizzo: “silenzioso”, “affollato” o “all’aperto” e semplicemente premendo sulle aste si decide con quale intensità percepire la propria voce, in maniera “bassa”, “media” e “alta”. Ovviamente si può alzare e abbassare il volume. Due invece sono le modalità di ascolto: “conversazione”, se si sta parlando con un interlocutore e “ambiente circostante" quando ad esempio si è in auto con qualcuno nel sedile posteriore.

Un device quindi estremamente personalizzabile secondo le necessità del singolo utente, che il sistema integrato riconosce e registra dopo il primo utilizzo, realizzanto una calibratura estremamente semplice rispetto agli attuali apparecchi acustici. L'occhiali si carica in modalità wireless chiudendo le aste e posizionandolo a testa in giù sul pad di ricarica che ha un indicatore a led che segnala lo stato della batteria, assicurata per un'intera giornata di utilizzo.

L'altra grande novità da "vedere"

EssilorLuxottica, al Ces ha anche presentato i Ray-Ban Meta, gli occhiali con fotocamera integrata, audio open-ear, soluzioni basate sull'intelligenza artificiale e la possibilità di trasmettere in live streaming e rispondere alle chiamate in vivavoce, oltre alla sua nuova divisione HELIX con Vision(X), la piattaforma intelligente e interconnessa che aiuterà a modernizzare il business degli ottici indipendenti, offrendo una gamma completa di soluzioni innovative come la teleoptometria e soluzioni digitali basate sull’utilizzo dei big data.