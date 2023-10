Cura del viso e make-up: i prodotti migliori per lei a prezzi scontati

Skincare quotidiana, una routine utile per migliorare l'aspetto della cute, per nutrirla e rimpolparla, donandole anche un aspetto glamour grazie al make-up più adatto. Per rispondere a queste necessità Amazon offre l'opportunità di acquistare i prodotti più adatti, gli articoli migliori grazie alle offerte del PrimeDay. Creme rassodanti, contorno occhi illuminante ma anche spray per i capelli passando per il correttore che elimina i segni dell'età fino alle note delicate di un profumo per la pelle.

Una lista corposa di prodotti in linea con ogni necessità e in grado di soddisfare ogni esigenza e budget, protagonisti perfetti della routine quotidina legata alla cura e al benesse della pelle. Per un aspetto fresco, luminoso e per una cute soda, tonica ed elastica. Scopriamo insieme tutte le offerte da non perdere.

Crema rassodante intensiva

Siete alla ricerca di una pelle morbida più tonica ed elastica? Collistar crema rassodante intensiva plus è il prodotto perfetto per la vostra cute, in grado di rivitalizzare e rimpolpare. La crema gel alla delicata fragranza di mandorla contiene un attivatore di collagene e acido ialuronico, perfetto per nutrire e rendere più soda la cute del viso e del corpo. La risposta perfetta contro l'invecchiamento.

Scopri il prodotto su Amazon.

Crema anti-imperfezioni per pelli miste

Per le pelli miste e grasse, vittime dell'acne, ecco Acnestil di Rilastil in grado di ridurre le imperfezioni cutanee grazie all'azione della molecola Oligopeptide-10 che penetra la parete batterica inibendo il rilascio di tossine pro infiammatorie. Idratante, leggera, alla fragranza delicata della lavanda, è la soluzione per ottenere una pelle fresca e senza segni.

Scopri il prodotto su Amazon.

Contorno occhi per uno sguardo fresco

Per ridurre i segni dell'età e della stanchezza ecco il contorno occhi di Garnier, con effetto illuminante che rende lo sguardo più fresco e brillante. Merito della Vitamina C e degli estratti naturali della caffeina e della polvere di banana. Si applica facilmente con un delicato massaggio, così che la pelle assorba la crema più facilmente.

Scopri il prodotto su Amazon.

Spray protettore della capigliatura

Si chiama Bodyguard lo spray di ghd nato per proteggere la capigliatura dal calore messo in atto dagli articoli per lo styling della capigliatura. La formula super leggera e invisibile, che unisce polimeri protettivi e agenti condizionanti, assicura la massima protezione per i capelli per un look perfetto e morbido.

Scopri il prodotto su Amazon.

Patch lenitivo per occhi

Con estratto di aloe vera ecco i patch lenitivi di Eveellyn validi per riparare, curare e lenire la delicata cute intorno agli occhi. Idratano, rimpolpano, levigano le rughe e sgonfiano le zone congestionate, rinfrescano la pelle e lo sguardo.

Scopri il prodotto su Amazon.

Cerotti contro l'acne

Per chi soffre di acne ecco i cerotti Made in Corea di Kascin, da applicare facilmente sulla parte infiammata per una protezione totale. I patch contengono idrocolloide in grado di assorbire l'infezione per una guarigione più rapida, inoltre la texture trasparente consente l'applicazione anche sotto il trucco.

Scopri il prodotto su Amazon.

Matita a doppio effetto per sopracciglia

Per sopracciglia scolpite ecco la matita di NYX Professional Makeup in tonalità Ash Brown, con mina sottile perfetta per disegnare con delicatezza offrendo un effetto naturale. Sfumando il tutto con il comodo scovolino, per uno sguardo più intenso e sopracciglia più regolari e precise.

Scopri il prodotto su Amazon.

Mascara volumizzante effetto 3d

Il mascara Defence Color di BioNike garantisce un effetto 3d, perché aumenta il volume delle ciglia e le allunga mostrandole più folte e piene. Resiste all'umidità e si adatta a ogni tipologia di pelle, per uno sguardo più intenso e magnetico.

Scopri il prodotto su Amazon.

Ombretto per uno sguardo più giovane

È di Collistar l'ombretto nuance n.4 conchiglia in modalità pastello per una stesura delicata ma unifome, dalla massima tenuta. Lo sguardo appare più intenso e valorizzato, grazie alla texture del prodotto perfetto per creare sfumature di colore uniche.

Scopri il prodotto su Amazon.

Correttore liquido multiuso

Copre le rughe, leviga la pelle e nasconde le occhiaie, è il correttore liquido di Maybelline New York disponibile in formato stick. La formula arricchita con bacche di goji e haloxyl rallenta l'invecchiamento cutaneo, donando al contorno occhi una carnagione fresca e levigata.

Scopri il prodotto su Amazon.

Rossetto con applicazione bifase

Labbra perfette con il rossetto di Max Factor Lipfinity Lip Colour a lunga tenuta, dalla texture morbida, liquida e con applicazione bifase per un colore intenso e un'idratazione massima. Il top coat trasparente fissa il colore e ammorbidisce le labbra, per un effetto brillante e naturale.

Scopri il prodotto su Amazon.

Profumo con fragranza floreale

Fragranza leggera e floreale dai toni agrumati, con l'aggiunta di tè verde e muschio per il profumo di Elizabeth Arden, per un tocco di freschezza che rivitalizza il corpo. Energizzando anche la mente e lo spirito.

Scopri il prodotto su Amazon.

