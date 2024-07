Vacanze senza stress da pulizie. Ecco cosa fare prima e dopo la partenza

Finalmente dopo un anno di lavoro organizzarsi per le vacanze diventa un momento carico di aspettative dovute al desiderio di staccare per qualche giorno la spina, anche se lo spettro del rientro incombe spesso anche prima della partenza. Tornare dopo un periodo di relax e trovare la casa sporca e disordinata non è qualcosa che ci si augura, allo stesso modo neanche tirarla a lucido prima per poi ritrovarla comunque piena di polvere e fare un doppio lavoro non è consigliabile. Ma ora una soluzione è possibile.

Parola d'ordine organizzazione

Basta un po' di organizzazione e l'aiuto di alcuni strumenti in grado di farlo per noi. Dalla nostra abbiamo la tecnologia che ci permette di darci una grande mano e di rientrare in casa tirando un sospiro di sollievo non appena varcata la porta con le valige.

L'organizzazione prima della partenza

Partire e tornare sereni sapendo di trovare una casa, pulita, disinfettata e splendente è già moltissimo quindi non resta, qualche giorno prima della vacanza, seguire piccoli step prima di inserire l'allarme, chiudere la porta di casa e iniziare la vacanza. Ecco quali:

Svuotare il frigorifero e il congelatore dando una veloce pulita con acqua e aceto. Questo eviterà la formazione di muffe. Se avete un frigorifero con la modalità "vacanza" ricordarsi di inserirlo per diminuire il consumo di elettricità. Per sicurezza è sempre bene inoltre posizionare uno straccio per terra nelle vicinanze del frigo per evitare qualsiasi possibile gocciolamento.

Consumare tutto in dispensa, cominciando da qualche settimana prima. Soprattutto frutta, verdura e alimenti deperibili. Sarebbe opportuno anche consumare i pacchi di pasta aperti, i biscotti, la frutta secca per evitare l'arrivo di formiche o peggio ancora delle odiate farfalline.

Lavare la biancheria sporca. Evitare di lasciare il cesto dei panni sporchi pieni. Basta organizzarsi con qualche lavatrice in più qualche giorno prima. Si possono evitare in questo modo odori spiacevoli e proliferazione di batteri.

Buttare tutta la spazzatura. Cosa fondamentale per evitare di rientrare e rischiare un malessere per l'odore. Come consiglio far uscire il sacchetto dell'umido prima ancora delle valigie in modo da non dimenticarlo. Carta, cartone e plastica possono invece tranquillamente rimanere in casa anche se sarebbe meglio non dimenticare di buttare anche quelli.

Coprire il letto e il divano con teli o vecchie lenzuola eviterà l'accumulo di polvere e al rientro basterà toglierli e mettere tutto in lavatrice.

Staccare tutte le spine e gli apparecchi elettronici oltre ai piccoli device sia per evitare che i temporali estivi possano creare gravi danni, ma anche per risparmiare elettricità

Chiudere acqua e gas per questione di sicurezza.

Ricordarsi di irrigare le piante e di lasciare una buona scorta d'acqua per evitare di ritrovarle secche. Esistono molti metodi per farlo, dalle bottiglie di plastica capovolte con piccoli forellini che gocciolano a particolari serbatoi che si possono acquistare in qualsiasi supermercato.

Pulire da "remoto"

E durante la vacaza? Proprio come è possibile lavorare non stando fisicamente in ufficio, ora lo è anche per le pulizie con alcuni device che possono risolvere questo problema anche da remoto. Così mentre noi siamo sdraiati in spiaggia o intenti a fare una rilassante passeggiata in montagna, qualcuno nella nostra casa di città sta lavorando instancabilmente per noi. Uno dei migliori prodotti sul mercato capace di questa "magia", è la famiglia Roborock, con il suo know-how nella produzione di dispositivi robotici ultra-intelligenti per la pulizia della casa e per ogni tipo di esigenza, che si abbiamo bambini o anche animali.

Partire senza problemi

Si tratta di device che permettono partire anche last-minute senza preoccuparsi di riordinare giocattoli, scarpe o altri oggetti sparsi sul pavimento. Si possono infatti pianificare le pulizie direttamente dall’aeroporto o dalla casa vacanze semplicemente programmandole tramite app, impostando zone da evitare, segnalando al robot tipologie particolari di pavimenti e verificando che gli ostacoli segnalati nella mappa siano corretti.

Uno dei più utilizzati è il S8 MaxV Ultra, l’aspirapolvere robot più avanzato di Roborock, che, grazie al sistema Reactive AI 2.0, riconosce ed evita fino a 73 tipi di ostacoli, e con la tecnologia Lidar integrata, rende veloce la mappatura degli ambienti. Grazie all’app intuitiva, si può gestire personalizzando i programmi di pulizia quotidiana, modulandone l’intensità così da evitare sprechi, pur mantenendo la casa pulita.

Se ad esempio ci si assenta per pochi giorni e si accumula solo un po' di polvere, si può impostare il robot al minimo della potenza di aspirazione e velocizzare i tempi di pulizia. In ogni caso la maggior parte dei dispositivi intelligenti Roborock permette di velocizzare la mappatura dell’abitazione e avviare il programma di pulizie intelligenti, affidandosi alle impostazioni automatiche della funzionalità Smart Plan.

Per chi ha animali in casa

Oltre alla pulizia c'è anche di più. Chi ha animali in casa, soprattutto gatti che sono più complicati da portare in vacanza e li lascia alle cure di un pet sister, grazie al dispositivo Roborock Qrevo MaxV, si possono non solo fare le pulizie ma anche controllarli da remoto grazie ad una video-chiamata.

Ma non solo, questo dispositivo è in grado di individuare e riconoscere gli animali presenti in casa, attivando una particolare funzione per non spaventarli, arrestando la spazzola principale e spostandosi di lato. La fotocamera integrata permetterà inoltre di scattare anche foto per non sentirne la mancanza, nemmeno quando si è in viaggio.

I dispositivi autopulenti

Anche se si rimane fuori per lungo tempo la qualità della pulizia rimarrà impeccabile grazie alla stazione di ricarica multifunzione 3.0 come quella di Qrevo Master che pulisce e disinfetta in modo intelligente i mop e la base, dopo ogni utilizzo. La stazione di ricarica lava i panni con acqua calda a 60° C, igienizzandoli completamente e asciugandoli poi con aria calda a 45° C..

Anche per il solo accumulo di polvere il sacchetto viene svuotato continuativamente fino a sette settimane.

Ovviamente tutta la gamma Roborock non smette di funzionare al ritorno dalle vacanze, ma ci permettera di avere una vita rilassata e pavimenti splendenti per tutto l'anno.