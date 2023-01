Decolla nel 2023, atterra nel 2022: il "viaggio nel passato" del volo

Senza voler scomodare la trilogia di "Ritorno al Futuro", qualcosa di simile è accaduto nella realtà anche se per poche ore: nulla di fantascientifico, si intende, e nemmeno un'auto speciale dove programmare la data in cui si vuole viaggiare nel tempo. Ma è un fatto senz'altro curioso. Un volo decollato da Seoul con destinazione San Francisco ha iniziato il suo percorso nel nuovo anno per poi atterrare nel 2022.

Ecco cosa è successo

Non è nulla di magico ma si tratta semplicemente di un incastro perfetto con gli orari del volo UA858 e il fuso orario tra Paesi diversi, il tutto monitorato da Flightradar24 che ne ha dato la notizia. Il Boeing 777 della United Airlines è decollato alla mezzanotte e 35 minuti (orario della Corea del Sud) del 1° gennaio 2023, poco più di mezz'ora dopo dall'inizio dei festeggiamenti per il Capodanno. Avendo percorso quasi 9mila chilometri sopra l'Oceano Pacifico in circa nove ore e mezza, il velivolo è atterrato in California alle ore 17.14 locali con oltre mezz'ora di anticipo sull'orario previsto in origine. Così è come fosse "tornato indietro nel tempo" visto che a San Francisco era ancora il 31 dicembre del 2022.

"This is so cool"

I canali social di Flightradar24, tra i servizi più seguiti al mondo per le rotte aeree dei civili, hanno commentato la notizia pubblicando il percorso completo del volo con gli orari di origine e a destinazione. Ovviamente, questa situazione si è verificata a causa delle sette ore di differenza tra Asia e Stati Uniti che l'aereo "ha recuperato" lungo il suo percorso. Ecco spiegato l'arcano che ha suscitato numerose reazioni divertite da molti utenti che avevano già capito quale fosse la spiegazione e altri che ne sono rimasti sbalorditi.