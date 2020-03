I gatti hanno un impatto catastrofico sulle specie selvatiche

I gatti sono animali adorabili, ci fanno compagnia e ci addolciscono la giornata con le loro fusa. Di recente, però, è giunta notizia di uno studio americano che ci avverte della pericolosità dei nostri amici felini se lasciati liberi di vagare per il quartiere; infatti, essi avrebbero un impatto catastrofico sulle specie selvatiche locali. Questo studio è stato effettuato da ricercatori della North Carolina State University che hanno classificato i mici domestici come un problema di conservazione perché ogni anno uccidono miliardi di prede autoctone.

Secondo gli studiosi i nostri amici felini uccidono animali selvatici fino a dieci volte di più rispetto a quelli senza padrone; dunque, si è giunti alla conclusione che tenere a casa i propri gatti potrebbe essere risolutivo. Per questa ricerca scientifica, pubblicata sulla rivista Animal Conservation, sono stati monitorati i movimenti di 925 gatti domestici di vari paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda; inoltre, sono state contate di volta in volta le loro prede. Alcuni animali come uccelli e altre specie sono più in pericolo a causa dei gatti domestici lasciati liberi.

Il team ha monitorato le distanze percorse durante la giornata sia all'interno che all'esterno delle abitazioni, utilizzando dei dispositivi di localizzazione Gps. I proprietari, poi, hanno registrato il numero di animaletti morti che i gatti hanno portato a casa, a sua volta diviso in base all'area dove gli animali cacciavano. I numeri delle prede hanno subito delle variazioni poiché i felini non portavano tutto quello che avevano precedentemente ucciso. In un secondo momento questi numeri sono stati confrontati con quelli dei gatti selvatici; questi ultimi hanno quasi le stesse dimensioni di quelli domestici. Dai risultati è emerso che i felini domestici hanno un impatto dieci volte maggiore sulla fauna selvatica.