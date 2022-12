"È partito il volo di Babbo Natale". Cosa si vede su Flightradar24

È la vigilia di Natale, tra poche ore si scarteranno i primi regali e Babbo Natale non vuole bucare l'appuntamento più amato dai bambini ma anche dagli adulti: questa mattina è "decollata" la slitta con le renne di Santa Claus che sta facendo il giro del mondo ad una velocità fantascientifica. È ovviamente uno scherzo ma il portale più visitato al mondo sui voli aerei dei civili, Flighradar24, da stamattina mostra sulla propria mappa il percorso della fantomatica slitta per celebrare la Vigilia del 25 dicembre.

Dal Polo Nord all'Australia in 9 ore

Nel momento in cui vi scrivamo, le renne stanno procedendo spedite: hanno appena lasciato l'Australia con direzione Papua Nuova Guinea come si può osservare cliccando qui: lo scherzo, però, sta fruttando un numero di followers senza precedenti dal momento che il "volo" viene seguito anche da più di 40mila persone collegate in tempo reale e si trova al primo posto nel mondo come numero di seguaci per una rotta aerea. Come mostra la pagina Facebook di Flighradar, alle ore 2 di questa mattina in Italia era stato dato l'annuncio della partenza delle renne dalla Groenlandia: " Breaking news! Santa has taken off! ", hanno scritto i social media manager. I codici per tracciare la rotta sono SANTA, HOHOHO o R3DNO53, come fosse davvero un volo di linea.

Milioni di persone seguono Babbo Natale

Ebbene, dopo soltanto 9 ore, le renne di Santa Claus hanno attraversato tutto il mondo arrivando fino in Australia, roba che nemmeno un Concorde o il caccia più potente riuscirebbe a fare ma questa è la magia del Natale annunciata con enfasi da parte del servizio di tracciamento aereo. " Più di 1 milione di utenti hanno già seguito #Babbo Natale su @flightradar24 durante il suo viaggio intorno al mondo", scrivono, mostrando le renne con il "numero di volo" XMS, partito dal Polo Nord e che viaggia mediamente a 38mila piedi d'altezza (circa 11.500 metri). La cosa buffa è che, sulla mappa in tempo reale, spesso si vedono veri voli di linea "scontrarsi" con renne e slitte in quota.

La "velocità" della slitta