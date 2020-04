Ragazza crea il videogioco della quarantena

Un video davvero divertente è diventato virale in modo rapido ed efficace, spostando l'attenzione nei confronti della sua creatice: la giovane Alina Polichuk, originaria di San Pietroburgo. La regista ha creato una simpatica parodia dei più classici videogame, interpretando i personaggi della quarantena e invitando i suoi follower a scegliere quello più in linea con il loro essere. Nella clip pubblicata su Tik Tok, la giovane dai fluenti capelli ricci è immortalata mentre ondeggia mantenendo la stessa posizione, replicando la posa classica dei videogiochi, ovvero la scelta del personaggio e dell'abbigliamento per la gara.

Ma in questo caso non si tratta di spade, palle di fuoco, armi o armature, ma di abiti ben più consoni alla quarantena da coronavirus, impreziositi da insidacabili e utilissimi accessori. Nel video la giovane appare con i pugni alzati a mezz'aria mentre alterna outfit sempre differenti, a partire dalla classica maglietta con i pantaloni passando per l'accappatoio di ordinanza, quindi un asciugamano avvolto intorno ai capelli e alla felpa comoda da casa.

Woman creates lockdown video game parody 'choose your own quarantine character'https://t.co/DNQDWkGdR6 pic.twitter.com/iqpdSkDJE6 — Daily Mirror (@DailyMirror) April 5, 2020

Ma la proposta non si limita a questo, perché Alina sfoggia anche altre divertenti combinazioni da far interpretare al suo singolarissimo personaggio, come ad esempio quella di reggere un bicchiere e una bottiglia di vino, indossare un top per il fitness imbracciando un tapettino per lo yoga. Il suo personaggio alterna look sportivi con abiti più comodi, mentre stringe tra le mani un sacchetto di patatine e dei dolci, oppure un barattolo di vernice e un rullo per dipingere i muri. Il tutto impreziosito dalla classica musica che introduce i videogame: un'idea che ha colpito subito nel segno divenendo immediatamente virale.

I follower si sono sbizzarriti con le condivisioni, trovando anche nomi singolari per i vari personaggi interpretati da Alina, sottolineando anche l'assenza di uno dei personaggi più in voga in questo momento: il panettiere casalingo. Un avatar che ha conquistato tutti e che in molti vorrebbero diventasse realtà, per un ipotetico gioco da mettere in produzione. La quarantena da coronavirus non sembra fermare la creatività dei più che, tra un video e una foto, cercano di vivacizzare lo stop casalingo forzato: non solo ricette e sessioni sportive, ma anche vere e proprie challange. L'ultima ha visto gli utenti sfidarsi a suon di spogliarelli davanti ai rispettivi fidanzati, filmando la loro reazione di sorpresa.

