"X Factor" accelera dal vivo e parte la gara per conquistare Napoli

«È la prima volta che mi diverto». La sincerità di oggi valorizza il presente, anche se fa venire qualche dubbio sul passato. Ma Manuel Agnelli è così: nato rock, morirà rock. E la verità è molto, ma molto rock. Così dice esattamente, il veterano dei giudici pronto alla fase finale di X Factor, il Live Show in onda dal Forum di Assago da domani ogni giovedì in prima serata su Sky e in streaming su Now dritti fino al 5 dicembre quando, per la prima volta nella storia del talent con la grande X, la finalissima andrà in onda open air da una piazza pubblica, in questo caso Piazza del Plebiscito a Napoli. Chissà cosa dirà il meteo quel giorno ma, spiegano i vertici Sky e anche il sindaco partenopeo Gaetano Manfredi, «Napoli è la città della musica», e se lo merita. Il click day per aggiudicarsi (su Ticketone) i biglietti per la piazza è il 30 ottobre, dalle ore 12.

Tornando al Live Show, i concorrenti e aspiranti al Fattore X sono lì sul palco, un palco che ci metti un sacco ad attraversare passeggiando dal fondo per arrivare di fronte al pubblico, e chi avrà paura di fare musica e spettacolo è sconfitto in partenza. I giudici e i loro pupilli sono pronti. Achille Lauro si coccola Les Votives, band rock milanese, Lorenzo Salvetti, cantautore indie pop di 17 anni e i Patagarri, quartetto swing. Jake La Furia conta su Francesca Siano alias Francamente, la giovanissima bulgara El Ma e la rock band veronese The Foolz. «Nessun rapper come me - spiega La Furia - per due motivi: non ne ho trovato di versatili, e inoltre penso che nei talent i rapper non giochino alla pari con gli altri, perché gli si chiede di essere un po' pop, e pochi lo sono». Manuel Agnelli si è scelto il polistrumentista Danielle, i punkettari Punkcake e la voce nera di Mimì, che gli ha fatto venire gli occhi lucidi («una ragazza mi è entrata nell'occhio», battuta memorabile). Infine Paola Iezzi punta sul pop d'avanguardia dei Dimensione Brama, un cantautore italo-scozzese come Pablo Murphy e la voce della giovane Lowrah di Pordenone.

La carta vincente dell'edizione finora si chiama Giorgia: la cantante romana si è reinventata conduttrice, rivelando un secondo grande talento: «Ora però si fa sul serio, si va in diretta.

Sono una secchiona, mi scoccia sbagliare e so che questo momento sarebbe arrivato. Non guardo ai grandi della conduzione sennò mi verrebbe l'ansia, ma dico che Fiorello mi è stato vicino, incoraggiandomi». L'ospite del primo Live sarà Ghali