Yoga, alberi e passeggiate "scalze". Il Trentino si trasforma in una spa

È quando la primavera entra nel vivo che il Trentino dà il meglio di sé. Con le giornate sempre più lunghe, le temperature pian piano più calde ma non ancora afose e l'esplosione di fioriture che pennella il paesaggio, ecco che non bisogna perdere tempo, ma cogliere l'attimo e immergersi in questo regno di colori e natura. Gite, escursioni, passeggiate, pedalate in e-bike o mountain bike accompagnano adulti e bambini, coppie e amici, sportivi e meno sportivi alla scoperta di questo piccolo ma concentrato spicchio d'Italia. Perché il Trentino sarà contenuto nelle dimensioni, ma riesce a raccogliere infinite e a volte curiose attività e attrazioni. Borghi, chiese e castelli. Parchi, valli e montagne. Percorsi estremi e a ritmo soft. Sagre di paese e boutique hotel. Persino beewellness (il benessere delle api, tra ronzii concilianti e miele) e barefoot (trail a piedi nudi). C'è un po' di tutto da queste parti e tutto diventa più intenso e coinvolgente con la bella stagione.

Ne sa qualcosa Madonna di Campiglio (e tutto il suo territorio), dove anche quest'anno torna Dolomiti Natural Wellness (www.campigliodolomiti.it). Tre parole per il ricco programma messo a punto per la primavera e l'estate nella rinomata località ai piedi delle Dolomiti di Brenta e in tutte le valli e vallate che, tinte di verde e puntellate di vegetazione, la circondano. Un territorio meraviglioso che ora diventa palcoscenico di un ventaglio pressoché infinito di attività outdoor che consentono ad adulti e bambini, praticamente ogni giorno, di provare esperienze nuove. Esperienze che, seppur diverse, sono tutte sviluppate con un approccio olistico. Scopo del gioco? Stare bene nella natura e grazie alla natura. Come? Immersi in un paesaggio di montagna che, come un'immensa SPA naturale, già di per sé risveglia i sensi, rinforza l'organismo e ricarica di energie, con la guida di trainer del benessere, si può accedere al programma, seguire le attività (dallo yoga al trekking) e i percorsi (otto curati ad hoc) e imparare a praticare barefoot walking, alias camminate a piedi nudi, e tree hugging, ovvero l'abbraccio degli alberi, giusto per fare qualche esempio. L'obiettivo è vivere una vacanza sana, stimolante, a stretto contatto con la natura, capace di modificare, anzi migliorare, lo stile di vita di grandi e piccini. Con questo stesso focus, in Val di Sole si punta sul sonno, origine e motore di vitalità. Per conciliarlo, non solo menù con lenzuola e cuscini al profumo di cirmolo e lavanda negli alberghi, ma anche bagni di foresta e wellness walking. Sull'Altopiano di Piné, invece, è il beewelness a farla da padrone, esperienza toccasana che unisce la dolcezza del miele di montagna e il potere rilassante del ronzio delle api. Mentre nel Parco del Respiro di Fai della Paganella è il forest bathing la specialità wellness, complici foreste di faggi fitte e silenziose letteralmente da abbracciare e in cui perdersi e ritrovarsi.

Ancora diversa la proposta di San Martino di Castrozza e sull'Alpe Cimbra, dove spopolano i barefoot trail, camminate a piedi nudi nella natura per massaggi plantari che, passo dopo passo, mettono le ali. Info: www.visittrentino.info