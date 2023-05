Da Zibido a Cogliate Basiglio, Calvignasco. I sindaci (ri)eletti al secondo mandato

Sono molte le riconferme dei sindaci che, nonostante la bassa affluenza, conquistano il secondo turno. A Calvignasco, nel Milanese, riconferma per il sindaco Giuseppe Gandini della lista Idee in comune, con 383 voti, pari al 75,69% delle preferenze. Alle urne il 55,33% degli elettori, in calo di oltre 10 punti rispetto al 66,31% dell'ultima tornata. Staccatissima la rivale Patrizia Cedrati, che ha conquistato 123 voti, il 24,31%. A Zibido San Giacomo Sonia Margherita Belloli, sindaca uscente, con la lista Noi Cittadini conquista il secondo mandato con il 58,98% dei voti. Non ce l'ha fatta Giovanni Luigi Navicello candidato del centrodestra (15,64%), mentre lo sfidante Yuri Corisio della civica Insieme ottiene il 25,38%.

Quella per la poltrona più alta di Palazzo Dell'Acqua, a Cerro Maggiore è una corsa a due tutta al femminile: tenta il bis e lo vince con 3.057 voti pari al 60,69% Nuccia Berra sostenuta dal Centrodestra Unito, contro Robertà Cé con la civica di centrosinistra Bene Comune.

Il vicesindaco uscente Michele Avola di Bellinzago Lombardo raccoglie il testimone della sindaca Angela Comelli dopo 10 anni di mandato. Candidato per la lista Vivere Bellinzago ha ottenuto il 57,20% delle preferenze. Nuova sconfitta per gli altri candidati, già battuti nel 2018: Piergiorgio Neri con la lista Insieme per cambiare e Stefania Goi con SiAmo Bellinzago. Anche qui affluenza in calo rispetto al 2018: ha votato il 57,45% degli elettori «contro» il 60,39%.

A Cisliano vittoria schiacciante per Ilaria Mora della lista civica impegno per Cisliano che, con l'84,90 per cento delle preferenze, riceve il testimone dal sindaco uscente Luca Durè. Michelangelo Tranchese prende solo il 15,10% delle preferenze. Nel comune del Milanese ha votato il 43,04% degli elettori, in lievissimo aumento - ed è l'unico comune insieme a Bareggio a segnare questo trend - rispetto al comunque basso 42,41% dell'ultima tornata.

Non ce l'ha fatta Alessandro Moneta, assessore regionale della Lombardia oltre che primo cittadino a Basiglio durante lo sviluppo di Milano 3, sostenuto dall'intero centrodestra, a scalzare dalla poltrona di primo cittadino di Basiglio Lidia Reale, sindaco uscente e candidata con la lista civica Insieme (54,44%).

Nella provincia di Monza Brianza a Lazzate grande successo per Andrea Monti, già assessore uscente, ex consigliere regionale e figlio del sindaco e senatore Cesarino Monti, sostenuto da una coalizione di centrodestra formata da Lega, Forza Italia e dalla lista civica Amo Lazzate, con il 50,12% delle preferenze. Nel paese di poco più di 7.700 abitanti, da decenni feudo incontrastato della Lega, sono scesi in campo 3 candidati. Con la grande novità di un centrodestra spaccato: Lorella Babetto per Fratelli d'Italia, porta a casa il 29,70% dei voti. Andrea Fenocchio, della lista civica di centrosinistra Lazzate in Movimento, si ferma al 20,18%.

Vittoria netta anche per il sindaco uscente di Cogliate Andrea Basilico, sostenuto da Lega e Forza Italia che conquista il 72,97% delle preferenze. Fratelli d'Italia, invece, ha raggiunto un accordo per l'indicazione di candidati all'interno della stessa lista, ma non appare nel simbolo ufficiale. Si ferma al 27,03 per cento Paolo Bianchi, consigliere comunale d'opposizione uscente del centrosinistra, della nuova lista Progetto in Comune.

Silvia Vitagliani, già vicesindaco della giunta uscente di Macherio guidata da Mariarosa Redaelli (centrosinistra) è stata sconfitta da Franco Redaelli, sostenuto dal centrodestra, con il 57,90% delle preferenze.