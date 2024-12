Zone rosse e divieto di alcol all'aperto: sarà un Capodanno blindato

Ascolta ora 00:00 00:00

Zone rosse e divieto di vendita e somministrazione all'aperto di bevande in contenitori vetro e lattine e bevande alcoliche. Questo Capodanno sarà blindato, a scongiurare disordini, risse e rapine.

Ieri il Comune ha diffuso l'ordinanza relativa alla serata di oggi. Come lo scorso anno, in città sarà in vigore dalle 18 di oggi fino alle 6 di domani il divieto di vendere, distribuire o somministrare, anche gratuitamente, bevande in bottiglie e contenitori in vetro e lattine anche per asporto e bevande superalcoliche (gradi superiori a 21). Sarà permesso all'interno dei locali e nei dehors, qui si potrà servire al tavolo con bottiglie e bicchieri in vetro.

L'ordinanza del sindaco si rivolge a esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio ambulante o con posto fisso e street food, che siano presenti nell'area delimitata dalle seguenti arterie: viale Cassala, viale Isonzo, viale Umbria, viale dei Mille, viale Abruzzi, viale Brianza, via Lunigiana, viale Marche, viale Jenner, viale Monteceneri, viale Renato Serra, viale Murillo, viale Ranzoni, viale Bezzi, viale Misurata. La somministrazione o la vendita delle bevande alla spina sarà consentita solo in contenitori di carta o di plastica. Mentre la consumazione in vetro sarà appunto autorizzata nei locali, fermo restando però il divieto di asporto. In piazzetta Reale sarà poi allestito un punto di comando avanzato interforze disposto dalla Prefettura e organizzato dalla Protezione civile comunale.

Neppure quest'anno è previsto in piazza un concerto o evento pubblico per l'arrivo dell'anno nuovo. Mentre le misure di sicurezza saranno intensificate grazie alle «Zone rosse» istituite sempre dalla Prefettura in centro e nelle zone più calde della movida. Duomo, Darsena e Navigli, le stazioni Centrale, Garibaldi e Rogoredo, saranno presidiati con maggiore attenzione rispetto agli altri periodi dell'anno. La scelta è caduta su quei luoghi che sono tradizionalmente affollati per il Capodanno. La Prefettura ha disposto il «divieto di stazionamento», per persone «che abbiano atteggiamenti minacciosi o molesti, e precedenti per droga, furto, rapina, danneggiamento, detenzione di armi». Se non ci saranno spettacoli pubblici per il quinto anno consecutivo, saranno molti i concerti e le iniziative private: tra gli altri, il concerto di Max Pezzali all'Unipol Assago Forum e lo spettacolo di Magia e Burlesque ai Magazzini Generali.

«Discoteche, sale da ballo e night club - sottolinea Filippo Grassi, responsabile nazionale del comparto intrattenimento-discoteche di Fiepet Confesercenti - si preparano al tutto esaurito per la notte di Capodanno, confermandosi protagonisti della movida di fine anno. Cresce però anche l'allarme per il boom di veglioni illegali: feste organizzate senza licenze e prive delle necessarie misure di sicurezza».