A zonzo fra i distretti. Cosa c'è da vedere: installazioni e mostre

In cammino nei distretti del Design non si capisce se è più bella la cornice o l'oggetto, il palazzo o la mostra esposta. Giorgio Armani, ad esempio, ha spalancato le porte della sua casa di moda. Trattasi di Palazzo Orsini, in via Borgonuovo 11, mai aperto al pubblico. Sale affrescate e un giardino segreto che fino a domenica sarà arredato con la nuova collezione outdoor dello stilista.

Uno stato d'animo simile si prova davanti alle opere di luce di Ingo Maurer, il brand di illuminazione che ha trasformato i caselli di Porta Nuova, in piazza Clotilde. Un tappeto di luce lungo 30 metri attraversa l'arco trasmettendo fluorescenze anche all'architettura. All'interno dei caselli sono esposti i prodotti del marchio.

DISTRETTO 5VIE. Ossia la zona compresa fra le vie Santa Marta, Santa Maria Podone, Santa Maria Fulcorina, via Bocchetto e via del Bollo. Il quartier generale del distretto è in via Correnti 14, qui si alternano varie mostre, fra le quali L'Appartamento di Artemest, una casa anni '30 della vecchia Milano arredata da sei studi internazionali. Una stanza per ognuno realizzata con arredi e opere d'arte degli artigiani che collaborano con Artemest.

PALAZZO LITTA. Aperto al pubblico l'intero complesso seicentesco. Torna Art & Craft & Design, inno alla bellezza e alla manualità, nelle maestose sale si possono ammirare, dalle 10 alle 19, le mostre La grande bellezza di Starhotel; Doppia firma di Michelangelo Foundation e Fondazione Cologni; Francis Sultana per Bonacina, Zodiac di Creative Academy. Sono esposizioni dedicate al dialogo tra saper fare e pensiero progettuale grazie alla collaborazione con la Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte.

PINACOTECA DI BRERA. Splendida l'installazione d'acqua che riflette l'architettura della Pinacoteca. Realizzata da Grohe per la presentazione della nuova collezione da bagno. Quattro ambienti per mostrare l'innovativo design, ciascuno dedicato a un tema: rubinetteria stampata in metallo 3D, le collezioni Atrio e Allure Brilliant Private Collection, le finiture di tendenza Grohe Colors e un'esperienza multisensoriale per le soluzioni doccia del brand. L'installazione è aperta nei seguenti orari: martedì, mercoledì e domenica 10 -19, giovedì 12 -17, venerdì e sabato 10 -22.

SANTA MARIA DEL CARMINE. Chi ama le luci non si perda l'esposizione Lumières di Saint-Louis nel chiostro e nella sacrestia monumentale della Chiesa di piazza del Carmine 1. Dal lampadario senza tempo alla lampada portatile contemporanea, la mostra sottolinea il dialogo fra cristallo, suono e luci, realizzata in collaborazione con lo studio Nanotak. Aperta dalle 10 alle 24.

MURALES ECOSOSTENIBILI. In occasione della Giornata internazionale della Terra che verrà celebrata sabato, la mutinazionale 3M annuncia la realizzazione di tre murales ecosostenibili, in grado di purificare l'aria, per la sede milanese di Pioltello, in via Norberto Bobbio. Il progetto è nato per unire arte e sostenibilità oltre che per coinvolgere la comunità, i tre murales realizzati con pittura ecologica Airlite riducono le emissioni di CO2 («pari alla piantumazione di 4 alberi ad alto fusto» affermano) e restituiscono aria pulita, a conferma dell'impegno dell'azienda verso la sostenibilità ambientale.

ALBANIA IN CITTÀ. Un'installazione di opere realizzate in Albania racconta di una terra e di un popolo con le radici salde nella tradizione e con lo sguardo rivolto al futuro. È Roots on the Move: paesaggi mediterranei l'evento che verrà inaugurato oggi allo spazio Slow Mill (via Volturno 32), vivace luogo di culture diretto dall'associazione non profit italo-albanese Dora e Pajtimit Aps. La prima iniziativa di cultura e design «per offrire prodotti ed esperienze di un'Albania sempre più protagonista nell'ampio scenario mediterraneo, che vuole contribuire ad arricchire la kermesse milanese».