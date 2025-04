Ztl Quadrilatero soft da metà maggio. Commercianti e griffe: "Così non va"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il braccio di ferro delle griffe e i paletti sollevati dal Ministero dei Trasporti hanno fatto slittare la Ztl Quadrilatero di un anno, ma da metà maggio si parte davvero. Il sindaco Beppe Sala l'aveva annunciata la prima volta per la metà del 2024, poi ha spostato l'accensione delle telecamere a metà gennaio, ieri - dopo settimane di confronto anche acceso con le categorie - la giunta ha approvato la deliberà definitiva. Con qualche correzione rispetto alla prima versione, Confcommercio Milano ha strappato in particolare un'estensione delle fasce per il carico e scarico merci, ma resta duramente contro il provvedimento e si augura che i primi due mesi di test servano a correggere ancora qualche punto rimasto in sospeso. L'avvio tra meno di un mese infatti sarà «soft»: per i due mesi

di pre-esercizio le telecamere non potranno sanzionare e i vigili ai varchi faranno più che altro informazione. A meno di «forzature», è molto improbabile che stacchino sanzioni, anche se sarebbe nelle loro facoltà. La «stangata» vera scatterà da metà luglio.

La Ztl sarà attiva tutti i giorni e h24 negli isolati definiti dalle vie Manzoni, Senato, San Damiano, corso Monforte, Cino del Duca. Esclusi per il primo anno moto e scooter. Nella nuova delibera la giunta ha deciso di ampliare la fascia oraria riservata al carico e scarico: i veicoli per il trasporto cose potranno entrare dalle 20 all'una di notte e dalle 9 alle 11 del mattino, se destinati al trasporto di alimenti deperibili, anche dalle 16 alle 18. L'assessore alla Mobilità Arianna Censi riferisce che c'è stato «un confronto aperto e franco con i commercianti del Quadrilatero e le associazioni della logistica. Le nuove fasce che riteniamo garantiscano un giusto equilibrio tra tutela dei pedoni e esigenze operative delle realtà economiche». Lo studio effettuato da Amat sui flussi pedonali ha rilevato che la fascia di massima intensità è quella tra le 11 e le 18, con un picco di pedoni all'ora (circa 7mila) tra le 13 e le 15. Escluse dal divieto, previa registrazione, le auto di residenti e domiciliati muniti di autorizzazione, proprietari di box o posti auto nella Ztl, veicoli diretti alle autorimesse nella «zona rossa», mezzi di enti che offrono prestazioni gratuite di pronto soccorso e di assistenza socio-sanitaria. Artigiani e impiantisti che prestano servizio occasionale avranno 50 pass all'anno. Deroghe (previa autorizzazione) ai mezzi a supporto degli eventi «di richiamo nazionale e internazionale» organizzati dalle maison della moda, «per il tempo strettamente indispensabile», auto degli ospiti diretti alle strutture alberghiere, taxi, Ncc oltre ai mezzi a supporto del servizio di car-valet.

Il segretario generale di Confcommercio Milano Marco Barbieri ribadisce che «è un provvedimento che abbiamo subìto e non necessario. Con il Comune ci siamo confrontati perché le imprese di quest'area di attrattività mondiale così importante per l'economia milanese non subissero contraccolpi». Rimarca quindi che «alcuni risultati sono stati raggiunti», inizialmente il carico e scarico era previsto solo dalle 2 di notte alle 8, sono state previste «deroghe all'accesso senza limiti orari per ospiti diretti agli hotel, mezzi diretti alle autorimesse, manutenzione impianti, fioristi e catering per l'allestimento e il supporto a cerimonie ed eventi». Resta «ancora aperto - spiega - il problema del Valet Parking», servono aree dedicate all'esterno. E «diverse questioni sull'accesso sono da valutare, come i problemi tecnici per le autorimesse. A questo, auspichiamo, possano servire davvero i due mesi di test».

Il presidente di Montenapoleone District Guglielmo Miani chiede di «usare il primo per conteggiare le auto che realmenye entrano nell'area, senza restrizioni, e il secondo per fare un confronto. Spero che in ogni caso a fine test il Comune comprenda almeno l'inutilità della Ztl dopo le 18».