Dopo 19 mesi torna a Milano il Tgv. Ogni giorno tre viaggi da e per Parigi

Dopo 19 mesi di interruzione a causa di una frana nella valle della Maurienne, nelle Alpi francesi, ieri è stato ripristinato il collegamento ferroviario tra Parigi e Milano, con la sfida di far tornare in treno passeggeri e merci. Il primo Tgv è partito nella notte dalla Gare de Lyon di Parigi per arrivare a Milano alle 09:46 alla stazione Porta Garibaldi, da dove è ripartito alle 12.10. Per la ripresa dei servizi tra la Francia e l'Italia, Sncf Voyageurs ha deciso di ripristinare i suoi tre viaggi giornalieri di andata e ritorno. Il gruppo ferroviario francese punta a diventare il terzo operatore italiano dell'alta velocità con un investimento di 800 milioni di euro in Italia al 2027 per rendere operative 13 tratte a/r con 15 treni ad alta velocità e 1000 assunzioni dirette e indirette, così ha detto a margine della conferenza stampa di presentazione a Milano Caroline Chabrol, Dg della filiale italiana di Sncf Voyage Italia: «Con 56 milioni di passeggeri dell'alta velocità, l'Italia è un mercato molto dinamico. L'obiettivo è raggiungere il 15 per cento della quota del mercato con 10 milioni di passeggeri entro 2030». E come annuncia Caroline Chabrol: «Si potrebbero aprire nuove tratte come Milano-Roma, Milano-Napoli e Milano-Venezia, con diverse fermate». E per quanto riguarda ulteriori fermate sulla tratta Milano-Parigi Chabrol precisa: «Per quella turistica di Bardonecchia c'è interesse commerciale, rimaniamo aperti, ma, come abbiamo detto alla sindaca della cittadina, rimane il tema del controllo doganale alla frontiera di Modane che prende tempo, e ci saranno valutazioni.

La domanda di mobilità sostenibile è in crescita in tutta l'Europa, soprattutto tra i giovani, e il treno si conferma come modello di viaggio efficiente ed ecologico: scegliere il treno significa ridurre le emissioni di Co2 con un risparmio fino al 98% rispetto all'aereo».