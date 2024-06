L’arte dello sberleffo in punta di matita

Ascolta ora 00:00 00:00

Se il «Controcorrente», l’irriverente spillo in prima pagina che metteva alla berlina i personaggi della politica irridendone i difetti e i tic, era per Indro Montanelli una vera ossessione, il gusto per la satira è sempre stato nel dna del Giornale. Da Ugo Marantonio a Riccardo Manzi, indimenticabili matite a cui si devono gli schizzi dei big di Dc, Pci e Psi, fino a Valerio Marini negli anni ’90, per arrivare ai «mostri sacri» Giorgio Forattini e Alfio Krancic. Sono soprattutto loro a incarnare lo spirito dissacrante e scanzonato del Giornale.

Se Forattini è stato l’Honoré de Balzac delle vignette satiriche, Alfio Krancic è stato il Céline della matita e la sua arte è legata indissolubilmente al Giornale, con cui ha collaborato per quasi trent’anni, sferzando sinistra e politically correct. Chiude il parto vignettisti Dariush Radpour, caricaturista e ritrattista storico delle nostre pagine.