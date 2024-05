Accoltellati in strada, cinque feriti. Allarme violenza a Milano

Sembra ancora di sentirle le parole dell'ex questore Giovanni Petronzi che poco tempo fa, prima di lasciare l'incarico, aveva dato l'allarme: «Ci sono troppi casi di aggressioni con coltelli per strada. Molti giovani girano con la lama in tasca. È un fenomeno già esploso a Londra, i numeri non sono gli stessi, ma siamo preoccupati». Le conferme continuano ad arrivare. Ieri mattina un ragazzo di circa vent'anni, senza documenti, è stato ferito nella stazione della metropolitana di Loreto, a Milano, nel mezzanino della linea 2. L'episodio è accaduto intorno alle 6,15. Il giovane, di origini nordafricane, ha riportato tagli alle braccia e uno al torace (non profondo) ed è stato trasportato all'ospedale Niguarda in codice rosso, ma non è in pericolo di vita. I carabinieri stanno lavorando per accertare se si è trattato di una lite o di una aggressione e ricostruire l'esatta dinamica del ferimento.

Non un caso isolato. Altri due episodi di accoltellamenti nel weekend, fortunatamente con nessun ferito grave. Sempre ieri, all'alba, in via Carducci all'altezza di piazzale Cadorna, un uomo di 48 anni è stato soccorso per ferite lievi da coltello: è stato trasportato in codice verde al Policlinico e sul caso indagano i poliziotti. I carabinieri sono invece al lavoro per risalire a quanto accaduto sabato sera in largo Tel Aviv, a Cimiano. Intorno alle ore 22 il 118 è stato chiamato a soccorrere tre persone, tutte e tre accoltellate. Un uomo di 59 anni è stato portato in codice giallo al Niguarda mentre un 24enne e un 38enne sono stati portati al Policlinico. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, un uomo sui 45 anni descritto come nordafricano sarebbe scappato prima dell'arrivo della pattuglia.

L'uomo avrebbe avuto un alterco all'interno di un locale e avrebbe colpito tre clienti rispettivamente uno al braccio uno al petto e l'altro al fianco.