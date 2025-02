Alcoltest: positivi 16 su 700 al volante

Ascolta ora 00:00 00:00

Positivo all'alcoltest meno di un automobilista su settanta: è il risultato di un sabato notte di controlli in centro a Milano. Una media in drastica riduzione rispetto a quella che i carabinieri del nucleo radiomobile erano abituati a rilevare fino a poco tempo fa, pari a un positivo al pre-test dell'alcol ogni tre o cinque veicoli controllati. Delle oltre 700 persone testate con il precursore, 16 sono risultate positive. Di queste, tutte sottoposte poi al test con l'etilometro, sette hanno o ricevuto una sanzione amministrativa, due sono state denunciate per guida in ebbrezza (avevano quindi un tasso superiore a 0,5 g/l) a cui si aggiunge una denuncia per guida senza patente. Eppure il limite consentito di 0,5 grammi al litro (a eccezione di neo-patentati e professionisti alla guida, come i tassisti, per i quali non c'è alcuna soglia di tolleranza) non è cambiato con il nuovo Codice della Strada, ma l'inasprimento delle sanzioni ha evidentemente funzionato da deterrente. Il servizio della circolazione stradale rinforzato è iniziato intorno alla mezzanotte.

Il dispositivo, composto da quattro pattuglie e una stazione mobile dei carabinieri del nucleo radiomobile di Milano, si è posizionato nel tunnel 'via del Nord', che collega viale Luigi Sturzo a viale della Liberazione, a due passi da corso Como, cuore della movida milanese. La galleria è il percorso obbligato per chiunque debba andare verso viale Melchiorre Gioia, piazza della Repubblica e Stazione Centrale.