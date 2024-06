Aler chiederà i 90mila euro a Salis. Fontana: "Se ha debiti deve saldarli"

Ascolta ora 00:00 00:00

Aler Milano ha denunciato Ilaria Salis per l'occupazione abusiva di un alloggio di via Giosuè Borsi 14 e danneggiamento della porta d'ingresso il 10 febbraio e ora si «attiverà nelle opportune sedi» per «le procedure di riscossione coattiva del credito» da 90mila euro. E anche Fratelli d'Italia insiste sulla riscossione del debito e annuncia una mozione che sarà discussa in Consiglio regionale martedì per impegnare il presidente Attilio Fontana e la giunta a «sollecitare Aler, ente gestore delle abitazioni popolari, ad avviare immediatamente le procedure legali per il recupero del credito» includendo «il ricorso al pignoramento dello stipendio» dell'europarlamentare appena eletta con Avs e già condannata per un'occupazione di un immobile al Corvetto. Lo stesso Fontana ieri è stato chiaro: «Non so se Ilaria Salis abbia o meno debiti nei confronti dell'Aler - spiega il governatore - ma se li dovesse avere, credo sarebbe opportuno che paghi». Fratelli d'Italia, nel testo della mozione, chiede «che venga inoltrata apposita istanza al giudice competente per ottenere il pignoramento» dello stipendio di Salis, e sottolinea che il mancato pagamento dei canoni di affitto «crea un danno economico significativo per l'ente pubblico gestore».

Che, infatti, come riferito dall'agenzia Lapresse, vanta un credito nei confronti degli occupanti abusivi pari a oltre 176 milioni di euro, come emerge dai bilanci dell'azienda residenziale lombarda, di cui 87 milioni soltanto relativi all'Aler di Milano. Nell'ultimo anno, inoltre, sarebbero quasi 9mila le persone, come Ilaria Salis, messe in mora per debiti. La mozione di FdI, che arriva dopo la richiesta analoga del consigliere comunale milanese Enrico Marcora, vede come primo firmatario il consigliere regionale Marcello Ventura ed è stata sottoscritta dal capogruppo Christian Garavaglia e da altri colleghi della pattuglia regionale, tra cui Chiara Valcepina, Giacomo Zamperini, Patrizia Baffi e Marco Bestetti.

«Avendo letto dalla stampa della sua morosità - commenta Ventura - prendo spunto per sollecitare il presidente e

la giunta a spingere con Aler affinché nei confronti di tutti gli inadempienti vengano fatte azioni veloci per andare poi a rivedere i contratti che verranno sottoscritti in futuro e dare la precedenza a chi è in regola».