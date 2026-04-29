"Alice" e gli altri balletti Prove aperte della Scala

Oggi è il Dance Day, la Gionata internazionale della danza, un momento speciale per tutti gli appassionati, che avranno occasione di entrare nella vita quotidiana dei ballerini della Scala guardandoli danzare sui social, e anche di incontrare di persona uno dei grandi nomi della danza contemporanea: Alice Mariani. In questi giorni alla Scala fervono le prove dell'atteso "Alice's Adventures in Wonderland" di Christopher Wheeldon, una prima per gli artisti scaligeri e anche sui palcoscenici italiani, in scena dal 21 al 30 maggio. A debuttare sarà proprio Alice Mariani, prima ballerina della Scala. L'artista, ex allieva della Scuola di Ballo dell'Accademia della Scala, si è perfezionata al Semperoper Ballet di Dresda fino alla nomina a prima ballerina, per poi tornare alla Scala nel 2022, anche qui come prima ballerina. "Le Avventure di Alice nel paese delle meraviglie", nato nel 2011 dalla creatività di Wheeldon, fonde classicità accademica e ispirazione contemporanea, per appassionare e sollevare lo spirito: molto colore, in un mondo immaginario sospeso tra l'Ottocento e i nostri giorni, anche grazie alle coreografie ricercate, ai costumi e alle scenografie che riflettono lo spirito della storia di Alice, con la presenza sul palco di marionette, proiezioni, dei personaggi dei libri di Carroll, tra il consiglio bianco, il cappellaio matto, la regina di cuori.

Si potrà assistere alle prove sui social media della Scala a partire dalle ore 15: sulle pagine TikTok e Instagram sarà possibile entrare nelle sale ballo dove étoiles, primi ballerini solisti, artisti del corpo di ballo scaligero iniziano la loro giornata con la lezione e proseguono poi con le prove dei balletti. Su Facebook e YouTube verrà pubblicato integralmente il défilé di apertura della quinta edizione del Gala Fracci.

Ecco i dettagli dell'altro appuntamento coreutico, dal vivo: alle 19 Alice Mariani negli spazi della Biblioteca Chiesa Rossa (in Via San Domenico Savio 3) dialogherà con la regista Francesca Pedroni nell'ambito de "La città come palcoscenico": l'iniziativa, nata dall'Accademia della Scala e dalle Biblioteche civiche, entrerà nel cuore delle storie che animano i balletti, dalla principessa Aurora

de "La bella addormentata" alle Odette e Odile del "Lago dei cigni", fino alla vendicativa Myrtha, la regina delle Villi di "Giselle". In primo piano le parole di Alice Mariani, mentre scorrono immagini e video danzanti.