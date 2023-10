Allende batte il generale e vola in vetta

La classifica scivola con pigrizia verso il rallentamento autunnale e si assesta sul bassissimo voltaggio. E così le novità si prendono spazio, arrivando direttamente ai piani alti.

Vediamo intanto i movimenti al vertice, dove Isabel Allende, che gode sempre di uno zoccolo duro di lettori (soprattutto lettrici) ha scavalcato il generale Vannacci, che sembra aver decisamente rallentato la sua corsa. Il libro dell'Allende Il vento conosce il mio nome (Feltrinelli) si assesta sulle 9mila e seicento copie più spiccioli. Il mondo al contrario del generale Vannacci invece si ritira in seconda posizione a 8mila e duecentonovantotto copie. Nella terza piazza resiste stabilmente un'altra scrittrice molto amata dal pubblico femminile, Felicia Kingsley (nome de plume di Serena Artioli) con Una ragazza d'altri tempi (Newton Compton): macina 7mila e seicentocinquantotto nuovi lettori. Come si vede, non numeri giganteschi. E quindi ecco gli esordi che arrivano diretti in Top ten, a partire da Alessandro D'Avenia che si accomoda subito in quarta posizione con Resisti, cuore. L'Odissea e l'arte di essere mortali (Mondadori) che convince 7mila quattrocentonovantotto lettori. Ad inseguirlo da vicino un super giallista come Marco Malvaldi che è arrivato questa settimana in libreria con La morra cinese (Sellerio). La nuova indagine dei vecchietti del BarLume è stata subito comprata in 7mila copie più spiccioli. Le altre due novità che esordiscono in classifica sono Viola Ardone con Grande meraviglia (Einaudi) in settima posizione e Federico Rampini, in nona, con La speranza africana. La terra del futuro concupita, incompresa, sorprendente (Mondadori).

Se invece dobbiamo fare il punto sui longseller continua la corsa di Michela Murgia con Accabadora (Einaudi), considerato il romanzo più bello della scrittrice recentemente scomparsa: sesta posizione e 6mila e trecentoquarantanove copie. Chiudiamo con il quarto posto in saggistica e il decimo in Top ten per il libro a firma Alessandro Sallusti (il nostro direttore) e Giorgia Meloni: La versione di Giorgia (Rizzoli). Per Nielsen sono 5mila e ventisette copie.