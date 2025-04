All'Expo il ritratto di "It Mancho" e la missione nell'Italia del '500

Ascolta ora 00:00 00:00

Un ritratto di Domenico Tintoretto accoglierà i visitatori al Padiglione Italia appena inaugurato dal commissario generale ambasciatore Mario Vattani all'Expo di Osaka. E per conoscerlo meglio il Gruppo Bracco, Official gold sponsor, ha organizzato un convegno per presentare «It Mancho» (nella foto) e la campagna di analisi diagnostiche fatta sull'opera. Un capolavoro databile 1585 che raffigura il giovane capo della prima missione diplomatica giapponese inviata nell'Europa del Cinquecento ed è di proprietà della Fondazione Trivulzio. Una testimonianza artistica e storica delle relazioni tra Italia e Giappone attraverso il viaggio, dallo sbarco a Livorno, passando per Roma, Venezia, corti, palazzi, dignitari e Papi, per testimoniare uno dei primissimi contatti tra la nostra cultura e quella nipponica. «Possiamo solo immaginare - dice Diana Bracco - le emozioni che deve aver provato il giovane viaggiatore insieme ai suoi compagni nel vedere con i propri occhi le meraviglie del Rinascimento. Meraviglie che rivivono nel bellissimo concept del nostro Padiglione, realizzato dallo Studio Cucinella e ispirato proprio alla Città ideale rinascimentale con il suo teatro, i portici, la piazza e il giardino all'italiana. Affascinante che a distanza di secoli, It Mancho faccia ancora da ponte tra le nostre culture e da anfitrione nel Padiglione Italia». Che, per il ceo di Bracco Imaging Fulvio Renoldi Bracco «si distingue come una straordinaria vetrina dell'innovazione, della ricerca scientifica e dell'eccellenza tecnologica che il nostro Paese è in grado di esprimere».

Perchè «accanto a capolavori artistici di rilevanza mondiale, come l'Atlante Farnese del Mann di Napoli o il Codice Atlantico di Leonardo, il Padiglione racconta anche il ruolo delle imprese italiane nella costruzione di un futuro più sostenibile, inclusivo e avanzato». Con il Gruppo Bracco che nella Settimana della Salute e del Benessere dal 20 giugno al primo luglio, animerà importanti eventi scientifici dedicati alla medicina personalizzata e alla diagnostica per immagini.