Il coraggio di mettersi in gioco di Attilio Fontana | L'evento in diretta

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono molto più di una visione: sono il coraggio di "mettere a terra" un progetto grandioso che non tutti hanno saputo trovare. L'evento "100 giorni a Milano Cortina 2026. Il racconto dei Giochi" esplora il ruolo chiave del territorio grazie alla sinergia tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto-Adige. Rappresentano un'impresa di rete e organizzazione, un sistema pubblico e privato che onora lo sport.A raccontare la magia che diventa realtà, in una lunga intervista con il direttore de il Giornale, Alessandro Sallusti, è la voce di chi ci ha creduto e ha scommesso un capitale non solo politico, ma soprattutto umano: il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana.
"Nel 2018 ero stato individuato dal centrodestra per la candidatura. E lo stesso giorno mi ha chiamato Malagò per dirmi dei Giochi", ha spiegato il governatore.