Addio a Rey Mysterio senior, capostipite della dinastina di wrestling messicani

Addio alla leggenda del wrestling Rey Mysterio senior, morto per cause non rese note, all'età di 66 anni. Uno sport il wrestling che mescola tecnica e spettacolarità molto seguito nella famiglia Diaz (il suo vero nome è infatti Miguel Angel Lopez Diaz) tanto che anche suo nipote Oscar Gutierrez Rubio, noto come Rey Mysterio junior, viene considerato allo stesso modo una vera star.

Chi era Rey Mysterio senior

Nato a Tijuana città messicana ai confini con gli Usa nel 1958, aveva iniziato la sua lunga carriera nel lontano 1976 diventando subito uno dei wrestler più amati al mondo. Faceva parte del Lucha Libre, team messicano di wrestler professionisti che hanno la particolarità di indossare maschere dai colori sgargianti e di eseguire perfette (e spesso pericolose) mosse aeree.

L'esordio nella boxe

Prima di intraprendere la carriera di wrestler Diaz si era appassionato alla box dove era riuscito anche a raggiungere dei buoni livelli. Un infortunio al braccio aveva spezzato i suoi sogni e i suoi allenatori gli avevano consigliato di seguire la carriera di wrestler nella Lucha Libre.

In Messico farne parte è una tradizione consolidata tanto da essere stata dichiarata patrimonio immateriale. Un tipo di esibizione questa che ha visto nascere il successo negli anni '50 quando veniva costantemente trasmessa in tv, facendo diventare questi "lottatori volanti" delle vere e proprie star.

La differenza tra wrestler messicano e quello americano

Rispetto alla potenza muscolare dei wrestler americani, in Messico si sviluppa una scuola di lottatori più leggeri e agili, che danno spettacolo. Utilizzando le corde del ring, si proiettano in alto e colpiscono l'avversario con evoluzioni aeree. In questo Roy Mysterio è stato un maestro; la sua mossa più iconica erano i calci volanti.

Si era esibito l'ultima volta lo scorso anno indossando il suo iconico costume mascherato. Dopo il ritiro dalle scene si era dedicato alla proficua carriera di allenatore. Aveva aperto una palestra dove si erano affermati i nomi più in vista del wrestling messicano: Konnan, Psicosis, Damian 666 e naturalmente il nipote, Mysterio jr.

Una famiglia di wrestler

Come accennato, Lopez Diaz è stato il progenitore di una famiglia di wrestler. Suo nipote Rey Mysterio Jr. è entrato nella WWE Hall of Fame, mentre il pronipote è la superstar WWE Dominik Mysterio. Entrambi gli hanno dedicato un ricordo commosso, mentre la comunità del wrestling ha inondato la rete di messaggi di cordoglio.