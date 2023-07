Altra doppietta azzurra ai Mondiali di nuoto: Quadarella e Ceccon d'argento

Altre due medaglie, entrambe d'argento, per l'Italia ai Mondiali di nuoto a Fukuoka. Thomas Ceccon, dopo il successo di ieri nei 50 farfalla, si piazza al secondo posto nei 100 metri dorso. L'azzurro viene beffato per soli cinque centesimi dall’inglese Murphy. Sempre argento, qualche minuto prima, per Simona Quadarella, che finisce al secondo posto (dietro soltanto a Katie Ledecky) nei 1500 stile libero.

L'argento di Quadarella

Medaglia d'argento per Simona Quadarella nei 1500 stile libero. L'azzurra chiude al secondo posto, con il tempo di 15'43''31. Vittoria per la solita americana Katie Ledecky, che domina chiudendo in 15'26''27. Terzo posto e medaglia di bronzo per la cinese Bingjie Li. Ledecky prende il largo fin dalle primissime bracciate, staccando ampiamente tutte le avversarie. Dopo una partenza lenta, Simona inizia a riprendere ritmo, mettendosi momentaneamente in seconda posizione (e recuperando su Pallister e Grimes).

Simona Quadarella ritorna sul podio nei 1500 metri stile libero chiudendo la gara in seconda posizione dietro a Ledecky#Azzurri | #Fukuoka23 | #Mondiali2023 | #Quadarella pic.twitter.com/2xnHEyM1oP — Eurosport IT (@Eurosport_IT) July 25, 2023

L'australiana resta l’unica ad impensierire la Quadarella, recuperando qualcosa nelle virate, con la Grimes che crolla vasca dopo vasca. La tedesca Gose risale la classifica, ma Simona resta in controllo e con ampio margine per il secondo posto anche dopo i primi 1000 metri. Nel finale grande rimonta sia della francese Kirpichnikova che della cinese Li, che riesce a scavalcare la Pallister e a conquistare il terzo posto. Stravince Ledecky, secondo posto per una grande Simona Quadarella, terza Bingjie Li.

"Questa medaglia significa tanto, non la prendevo da quattro anni e da allora volevo riprendermi questi 1500 e ce l'ho fatta". Simona Quadarella ammette di essere "al settimo cielo" per l'argento mondiale conquistato alle spalle del fenomeno Katie Ledecky. "Avevo un pò di paura di stare accanto a lei (Ledecky ndr) - dice la campionessa romana ai microfoni di Sky -, sono contenta perché nella prima metà della gara non ero nemmeno troppo lontana, poi lei è fortissima ma il mio obiettivo era arrivare seconda e così è stato. Sono felice in acqua mi sono sentita bene e adesso sono al settimo cielo".

per me un suo argento vale e varrà sempre più di 1000 ori non posso farci niente#Fukuoka2023 #Fukuoka23 pic.twitter.com/fqHy25594V — italnuoto stan | gio (@grogusmama) July 25, 2023

L'argento di Ceccon

Dopo l'oro nei 50 farfalla, Thomas Ceccon si deve invece accontentare solamente della medaglia d’argento nei 100 metri dorso. L'azzurro parte non benissimo, e i primi 50 metri sono dominati dal cinese Xu. Dopo la virata grande rimonta per Thomas, che sembra in vantaggio su Ryan Murphy, ma all'arrivo il tempo dell’inglese è inferiore a quello dell’italiano di cinque centesimi. Trionfa quindi Murphy in 52''22, davanti a Ceccon (52''27) e allo statunitense Armstrong (52''28).

Sfuma l'oro per soli 5 centesimi a Thomas Ceccon, che dopo l'oro di ieri nei 50, chiude in seconda posizione dietro Murphy#Azzurri | #Fukuoka23 | #Mondiali2023 | #Ceccon pic.twitter.com/RAUwe0lXn7 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) July 25, 2023

"La gara non mi è piaciuta particolarmente, ho sbagliato la partenza e buttato l'arrivo sicuramente. Stare in mezzo a due nuotatori con le due partenze migliori al mondo forse mi ha penalizzato. Il tempo comunque è stato buono. Murphy? C'è grande rivalità tra noi, l'anno scorso ho vinto io, questa volta lui: lo sport è così. Io sono entrato in vasca per vincere ma lui ha fatto una buona prova" . Lo ha dichiarato Thomas Ceccon, ai microfoni di Sky Sport, al termine della finale. "Sono arrivato lungo alla fine: partenza e arrivo sono da migliorare. Ieri ero un pò più sciolto; non è il dorso che mi piace nuotare, non sono stato fluido come ieri. Può capitare: è stato un finale ricco di tensione" , ha aggiunto il primatista mondiale, a parole "soddisfatto" ma non del tutto convinto.