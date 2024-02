Splendida Quadarella ai Mondiali di nuoto: è oro anche negli 800 stile libero

Doppietta storica di Simona Quadarella che dopo i 1500 vince l'oro anche gli 800 stile libero ai Mondiali di nuoto in corso a Doha. Un successo e un tempo, 8'17"44 che valgono, per l'azzurra, anche il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Medaglia d'argento per la tedesca Isabel Gose (8'17"53) protagonista di un bel testa a testa nel finale con la Quadarella. Bronzo per l'australiana Erika Fairweather in 8'22"26.

La nuotatrice romana del Circolo Canottieri Aniene riporta l'Italia sul tetto del mondo in questa gara 51 anni dopo Novella Calligaris: era il 9 settembre del 1973 quando al Tasmajdan Sports Centre di Belgrado, Novella vinse con il nuovo record mondiale (8'52"973). Ma soprattutto riscrive la storia dell'Italnuoto, con una doppietta nel mezzofondo mai vista perché Alessia Filippi a Roma 2009 fu bronzo negli 800 e bronzo nei 1500. Solo Federica Pellegrini era stata capace di vincere due ori in un'edizione mondiale (Roma 2009 e Shanghai 2011).

La gara

Simona Quadarella è stata la protagonista di quella che è stata la più bella ed emozionante finale del Mondiale di Doha che si concluderà domani. La 25enne romana è stata autrice di una perfetta prestazione sotto l'aspetto tattico. Quadarella ha vinto in 8'17"44 lasciandosi alle spalle di appena nove centesimi la caparbia tedesca Isabel Gose e di 4"82 la neozelandese Erika Fairweather che era stata protagonista nelle prime battute di gara. Quadarella e Gose hanno dato vita ad una sfida sul filo dei centesimi, vasca dopo vasca. Nell'ultima vasca, l'azzurra ha sferrato l'attacco al quale Gose ha provato a rispondere. L'azzurra ha nuotato sedici vasche a 31"6-31"7 e nettamente al di sotto del limite olimpico (8'25"0) e bruciando negli ultimi dieci metri la rivale tedesca, che si è dovuta accontentare dell'argento.

