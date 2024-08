Apoteosi Duplantis: lo svedese volante si prende oro e record del mondo con 6.25

Ascolta ora 00:00 00:00

La serata dell’atletica segnata dalla squalifica che è valsa a Nadia Battocletti lo storico bronzo nei cinquemila metri ha avuto un finale inaspettato e l’incoronazione del nuovo re dell’atletica, il saltatore con l’asta Armand Duplantis. L’atleta svedese decide di celebrare la medaglia d’oro appena vinta battendo il suo stesso record del mondo e, dopo due tentativi falliti, riesce nell’impresa. Grande l'entusiasmo del pubblico rimasto nello stadio nonostante le gare fossero ufficialmente finite. Una grande festa che farà sicuramente bene all’atletica e ai tanti tifosi del campionissimo svedese.

Una favola con tanto di lieto fine

Il re del salto con l’asta chiude la serata dell’atletica allo Stade de France con il suo show personale. La vittoria di Duplantis non era mai sembrata in dubbio: troppo grande la differenza tra lo svedese ed i rivali, lo statunitense Kendricks e il greco Karalis, che si sono entrambi fermati a 5.95 metri. Lo svedese aveva saltato le misure precedenti con facilità quasi irrisoria, scavalcando l’asticella talvolta con quasi venti centimetri ma il salto che pone fine alla competizione e gli consegna la medaglia d’oro è quello con il quale supera i sei metri e dieci centimetri, misura tutt’altro che banale. Chiusa la pratica, lo sguardo corre sugli spalti dello Stade de France, dove i tanti tifosi svedesi intervenuti mostrano cartelli con scritto “Mondo 6.25”, ovvero il soprannome dell’atleta e la misura che varrebbe il nuovo record del mondo.

Per lo svedese superare record è diventata un’abitudine ed il copione sembra già scritto: asticella alzata di un solo centimetro rispetto a quanto fatto qualche mese fa in Cina, come faceva una volta il grandissimo Sergei Bubka. Circondato dal gran tifo del pubblico le cose vanno come nei film hollywoodiani: dopo due errori di misura, il terzo tentativo è quello giusto. “Mondo” passa l’asticella posta a sei metri e 25 centimetri e scatena l’entusiasmo del pubblico dello Stade de France, che gli tributa una standing ovation.

Il giro di pista accompagnato dalla canzone degli Abba “Dancing queen” è ildi questa favola che vede il nuovo re dell’atletica incoronato sotto gli occhi della famiglia e della fidanzata.