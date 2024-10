Ascot si trasferisce a "Merano" tra cavalli e cappelli

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono stati oltre 12mila i partecipanti alla giornata che ha visto assegnare l'85° Gran Premio di Ippica a Merano, in un'atmosfera di grande fasto proprio come quella che si respira ad Ascot, dove le corse dei cavalli e gli estrosi cappellini scelti dal pubblico femminile, ottengono le stesse attenzioni.

Sport e mondanità

Ippica ma non solo a Merano, con la 12esima tappa del Palio delle Regioni che è stato un vero e proprio appuntamento internazionale che da anni avvicina non solo gli appassionati di corse, ma tutti coloro che desiderano trascorrere una giornata di mondanità.

Il pubblico presente è stato accolto in un'atmosfera di gran fascino, con le mise stravaganti e chic degli oltre 12mila partecipanti a fare da padrone, tra colori, cappellini e velette, fascinator e grandi sorrisi, in un'atmosfera che era molto simile a quelle che hanno reso le competizioni ippiche di Ascot famose in tutto il mondo.

Corse di cavalli ma non solo

L'evento ha avuto diversi momenti, con sette corse in programma - a circa mezz’ora l’una dall’altra-, ma anche l’anteprima Merano Wine Festival, spettacoli, e ovviamente il lato gourmet della festa. Ma ancora, prima della gara più importante della giornata si è svolta l’elezione della donna e dell’uomo più eleganti della giornata, Lady e Mister Fashion, premiati con un gioiello.

Chi ha vinto il Gran Premio

Per quanto riguarda il lato sportivo, l’85° Gran Premio Merano Alto Adige è stato vinto da Speed del team Macaire-Lageneste, con in sella il fantino Baptiste LecLerc. Per L’Estran secondo posto, mentre al terzo è arrivato Pretty King.