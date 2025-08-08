Atletica, la 15enne Kelly Doualla conquista l'oro nei 100 metri agli Europei Under 20

Kelly Doualla non smette di stupire e a 15 anni conquista la medaglia d’oro dei 100 metri agli Europei Under 20 a Tampere, in Finlandia, fermando il cronometro sull'11''22. Alle sue spalle argento per la britannica Mabel Akande (11''41) e bronzo per l'ucraina Uliana Stepaniuk (11''53). Rammarico per l'altra italiana al via, Alice Pagliarini, che per un solo centesimo è quarta con 11''54.

Era la gara più attesa per l'Italia dopo quell'11''21 corso neanche due settimane fa nella finale del Festival della Gioventù Europea di Skopje. La futura stella dell'atletica azzurra nella rassegna della categoria superiore riservata alle atlete più anziane di lei anche di quattro anni, ha disputato una finale strepitosa. La gara è stata soltanto la conferma di quanto visto nelle batterie. Uscita velocissima dai blocchi di partenza, la giovane sprinter dopo 40 metri era già davanti a tutte lasciandosi la seconda classificata a 19 centesimi, un abisso considerando che si tratta dei 100 metri. Una vittoria impressionante tenendo conto della giovanissima età (la britannica Akande ha 18 anni, tre in più dell'azzurra), mentre l'ucraina Stepaniuk 17). Ora Kelly è al comando della graduatoria europea di sempre tra le under 18 ed occupa il terzo posto delle liste italiane all-time dietro Zaynab Dosso (11"01) e Manuela Levorato (11"14).

"Speravo tantissimo di poter fare qualcosa di grande e posso dire di esserci riuscita, è quello che mi ero prefissata dall’inizio dell’anno. In pista ero abbastanza tranquilla, sui blocchi c’era un po’ di ansia ma meglio così perché mi ha aiutato ad andare più forte". Le prime parole di Kelly Doualla. "Senza il tifo degli azzurri penso che non ce l’avrei fatta. Questa vittoria se la merita anche il mio allenatore Walter Monti per tutto l’impegno che ci ha messo, è nata grazie a lui e ai miei compagni di allenamento che mi hanno sempre spronata. Per il futuro voglio andare avanti così, migliorandomi sempre di più" , ha aggiunto.

Not Shelly-Ann…but Kelly Ann!



Kelly Ann Doualla storms to European U20 100m gold in 11.21!



And she’s still only 15! #Tampere2025 pic.twitter.com/5NEvCReTAa — European Athletics (@EuroAthletics) August 8, 2025

Chi è Kelly Doualla

Ha 15 anni ed è nata a Pavia da genitori del Camerun da tempo cittadini italiani. Vive a Sant'Angelo Lodigiano, è allenata da Walter Monti e in pista difende i colori del Cus Pro Patria Milano. A gennaio 2025 ha siglato per due volte il record italiano Under 20 dei 60 metri piani indoor a Bergamo. Il 18 gennaio Doualla ha vinto la gara dei 60 metri del meeting "Alessio Giovannini" correndo in 7"23 per poi migliorarsi l'8 febbraio ai campionati italiani di categoria in 7''19. I record però non sono finiti: al debutto in maglia azzurra a luglio, la 15enne velocista ha fatto segnare anche il record europeo Under 18 dei 100 metri, conquistando con il tempo di 11''21 la medaglia d'oro al Festival olimpico della gioventù europea.

Un'altra fantastica medaglia d'oro per l'Italia è arrivata con il trionfo di Erika Saraceni nel triplo. L’azzurra è protagonista di una gara dominata dall’inizio alla fine e arriva a 14,24 con vento nullo all’ultimo tentativo, migliorando di sedici centimetri il suo record italiano juniores di 14,08, che aveva eguagliato in apertura, atterrando poi a 14,15 appena ventoso al terzo.

È anche il primato della manifestazione, ottenuto con un vantaggio enorme di quasi mezzo metro (49 centimetri) sulla seconda classificata, la romena, diventando la sesta europea di sempre nella categoria e la settima italiana all-time a livello assoluto. Dopo il bronzo ai Mondiali U20 di Lima nella scorsa estate, la 19enne azzurra si conferma con l'atteso sigillo europeo.