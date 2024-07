Beach volley, egiziane battute dalle azzurre

Ascolta ora 00:00 00:00

Tutto come da pronostico. Nella sfida valida per il girone A, l’Italia di Beach Volley ha sconfitto senza particolari problemi le egiziane Marwa Abdelhady e Goaa Elghobashy, con il risultato di 2-0 (21-16, 21-10) in 41 minuti di gioco.

Una vittoria fondamentale per il prosieguo dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il successo, infatti, ha rilanciato le azzurre Valentina Gottardi e Marta Menegatti per la qualificazione ai turni a eliminazione diretta, dopo la pesante sconfitta rimediata al tie-break contro le spagnole Liliana Fernandez Steiner e Paula Soria Gutierrez.

Solo un primo passo. Le due azzurre hanno agganciato Spagna e Brasile in testa alla classifica generale della Pool A. Perché per conoscere il destino di Gottardi- Menegatti bisognerà attendere l’ultima sfida della pool A in programma giovedì 1° agosto alle ore 20, quando le azzurre saranno impegnate contro le fortissime brasiliane Ana Patrícia/Duda, testa di serie numero 1 del tabellone.

Mentre le nostre atlete avevano la tradizionale divisa sportiva, le egiziane si sono presentate in campo con un hijab e una lunga tuta nera che copriva interamente braccia e gambe.

Nel corso della partita da segnalare un piccolo infortunio alla mano per la Elghobashy. Quest’ultima è venuta a contatto con le mani della Gottardi e si è fatta male alla mano destra, tanto che c’è stato bisogno di un time-out medico. Per fortuna dopo pochi minuti di stop, la giocatrice si è ripresa ed è tornata in campo con una piccola fasciatura. La Gottardi ha messo a segno 18 punti mentre Menegatti ha chiuso con 17 punti a referto.