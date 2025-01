Brignone da urlo a Cortina: conquista il SuperG e allunga in vetta alla classifica

Ascolta ora 00:00 00:00

Federica Brignone da sogno. La sciatrice azzurra incanta a Cortina, vincendo il SuperG in 1'21"68, con 58 centesimi di vantaggio su Lara Gut-Behrami, seconda, e 1.08 su Corinne Suter, terza. Niente da fare invece per Sofia Goggia, che aveva trionfato proprio a Cortina nella discesa libera, ma che termina lontana 1'25" da Brignone, chiudendo al settimo posto. Caduta, senza conseguenze, per Lindsey Vonn. Ottima la prestazione di Elena Curtoni che chiude a 1'11" da Brignone e accarezza per poco l'idea del podio (quarta a 3 centesimi da Suter).

Una gara perfetta, quella di Brignone, sull'Olympia delle Tofane, in cui ha fatto registrare il miglior tempo in tutti gli intermedi. L’azzurra, subito all’attacco ha provato a spingere al massimo nel tratto iniziale presentandosi in vista della Curva Delta con una velocità particolarmente elevata. Netta la superiorità nel tratto dello Scarpadon dove, nonostante linee più abbondanti, la 34enne di La Salle ha fatto correre gli sci, presentandosi sull'abbrivio finale al comando. Qui non ha lasciato scampo alle avversarie chiudendo in 1'21"64.

Prova clamorosa dell'azzurra sull'Olympia delle Tofane: prima vittoria in carriera a Cortina e quarto successo stagionale in Coppa del Mondo

Si tratta del trentunesimo successo in carriera in Coppa del Mondo per Brignone, l’undicesimo della specialità e il quarto in stagione. Ora Federica è sempre più da sola al secondo posto tra gli azzurri più vincenti nello sci, dietro al mito Alberto Tomba a quota 50. Ma soprattutto l'azzurra ha rotto la maledizione con Cortina, località nella quale non era mai riuscita a vincere e nella quale non era mai salita nemmeno sul podio prima del terzo posto di ieri in discesa. Brignone allunga il suo vantaggio in classifica generale, portandosi a 639 punti. Alle sue spalle la svizzera Rast (533), la svedese Hector (507) e Gut-Behrami (504).