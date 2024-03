Capolavoro Brignone: vince l'ultimo gigante della stagione e fa segnare un nuovo record

Federica Brignone non si ferma più, e mette la firma anche sull'ultimo slalom gigante della stagione, centrando il sesto successo stagionale, il quarto nella specialità tra le porte larghe, e il 27esimo alloro in carriera nella Coppa del Mondo di sci. A Lara Gut basta invece centrare la top ten in classifica per vincere matematicamente la Coppa Assoluta, a 8 anni di distanza dal primo trionfo.

La gara

L'atleta italiana ha dominato il gigante di Saalbach, dimostrando ancora una volta di trovarsi perfettamente a suo agio in queste condizioni di neve. Partita subito forte e davanti a tutte dopo la prima manche, Federica ha letteralmente volato anche nella seconda, infliggendo alla sua prima inseguitrice, la neozelandese Alice Robinson, un distacco finale di 1"36. Sul gradino più basso del podio ci è invece finita Thea Louise Stjernesund, staccata invece di 1"67 dalla vincitrice. La sciatrice norvegese riesce a salvare la terza piazza dall'ottima rimonta di Stephanie Brunner, che da 12esima risale fino al quarto posto a soli 25 centesimi dal podio: l'austriaca precede di soli 9 centesimi la connazionale Julia Scheib, ancora una volta tra le migliori cinque.

Sesta in rimonta una grande Paula Moltzan, settima Mina Fuerst Holtmann e ottava la 31enne norvegese Ragnhild Mowinckel, all'ultimo gigante in carriera. Nono posto per la francese Clara Direz, che precede la trionfatrice di Coppa Lara Gut-Behrami: per lei arriva anche il primo trionfo nella coppa di specialità.

Fuori nella seconda manche, dopo un decimo posto nella prima, l'azzurra Marta Bassino: la torsione del ginocchio nell'inforcata ha fatto temere un infortunio serio, ma è stata la stessa atleta a tranquillizzare tutti sulle sue condizioni ai microfoni di Rai Sport.

I record di Federica

Federica Brignone centra il suo 27esimo trionfo in Coppa del Mondo, e si conferma in vetta alla classifica delle italiane più vincenti, con tre successi in più rispetto alla sua più diretta inseguitrice, Sofia Goggia, purtroppo alle prese coi postumi del grave infortunio patito durante un allenamento a Ponte di Legno. Dei 27 allori 12 sono arrivati nella specialità dello slalom gigante, mentre i podi complessivi risultano ben 68: per il momento 12 sono quelli stagionali, con la speranza di ritoccare ulteriormente il numero nel Super-g di venerdì prossimo. Fede è a -74 in classifica di specialità da Lara Gut, e tenterà, per quanto difficile, di giocarsi le sue carte per compiere l'ennesima impresa di un'incredibile carriera.

L'atleta valdostana continua a inanellare record, da quello personale delle sei vittorie stagionali (quattro delle quali ottenute in gigante) a quello assoluto per un'italiana relativamente ai punti ottenuti nella classifica generale, dove si trova ora saldamente ora al secondo posto alle spalle della trionfatrice Lara Gut-Behrami.