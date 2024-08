Khelif, anche l'Ungheria non ci sta e invia una lettera al Cio: "È uno scandalo"

Ascolta ora 00:00 00:00

La prossima sfidante di Imane Khelif è l'ungherese Anna Luca Hamori, prima pugile di Budapest a salire su un ring olimpico. " Non ho paura. Non mi interessano le storie della stampa e i social media ", ha dichiarato alla vigilia dell'incontro che la vedrà opposta all'algerina nella categoria 66 Kg. Ma intanto l'Associazione pugilistica ungherese ha reso noto di aver inviato una lettera di protesta sia al Cio che al comitato olimpico ungherese. Così come Carini, anche Hamori ha accettato di incrociare i guantoni con l'algerina ma l'associazione sta anche esaminando la possibilità di contestare legalmente la presenza di Khelif.

" Sono molto dispiaciuto che ci sia uno scandalo e che dobbiamo parlare di

un argomento che non è compatibile con lo sport. Questo è inaccettabile e scandaloso", ha dichiarato Lajos Berkó, membro del consiglio esecutivo dell'associazione.

