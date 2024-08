Caso Khelif, il numero uno del Cio incontra la Meloni: "Chiariremo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Questa mattina, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha incontrato a Parigi il numero uno del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, con il quale il premier, tra gli altri argomenti inerenti Milano-Cortina, ha parlato anche del caso dell'incontro tra Angela Carini e Imane Khelif. Bach, stando a quanto ha appreso l'agenzia Agi, ha ribadito che Khelif " è una donna e ha fatto competizioni per sei anni a livello internazionale, chiariremo il background scientifico ".

In una nota di Palazzo Chigi pubblicata successivamente all'incontro viene reso noto che nel corso del faccia a faccia " è stato affrontato anche il caso dell'atleta Imane Khelif e il tema delle regole per garantire equità nelle gare sportive ". Il tema fondamentale di tutte le discussioni che sono state fatte negli ultimi giorni è proprio questo, ossia garantire a tutti gli atleti che competono nelle varie discipline di aver accesso a uguali condizioni. Soprattutto in uno sport come la boxe, in cui la fisicità e la potenza sono parte integrante della competizione. Il caso dell'algerina nasce dall'esclusione ai campionati mondiali a seguito di parametri non conformi alla competizione. Khelif si colloca tra i soggetti intersessuali, in quanto le sue caratterische biologiche hanno tratti maschili. Il suo Dna, infatti, avrebbe cromosomi XY che determinano la mascolinità e, da qui, l'iperandroginismo.

" Dopo aver ricevuto il colpo, mi sono sentita male e ho deciso di fermarmi.

Ho avuto il sostegno della Nazione e Meloni mi ha detto di continuare a credere nei miei sogni. Tanti mi hanno detto di continuare fino alla fine, ma io ho deciso di fermarmi per il mio bene

Se non ho salutato la mia avversaria, mi scuso, ma combatto da quando avevo 12 anni e quel giorno ho seguito il mio istinto", ha spiegato oggi Angela Carini ospite de L'Aria che Tira su La7, confermando di aver preso la decisione di abbandonare la boxe: "".