"Che rosicata". Così gli italiani rispondono a Macron dopo la cerimonia di apertura

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina ha avuto un enorme successo a livello internazionale e, non scontato, è piaciuta anche agli italiani. Certo, accontentare tutti su tutto non è possibile ma nel complesso c’è stata soddisfazione. Sui social sono stati tanti i complimenti per l’organizzazione della manifestazione ma da qualche ora nel mirino è finito il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, che è sembrato quasi ironizzare, bonariamente prendere in giro il nostro Paese con uno degli argomenti preferiti dai francesi quando vogliono far arrabbiare (riuscendoci) gli italiani. Macron ha pubblicato un'immagine realizzata con l'intelligenza artificiale in cui si vede la Gioconda dentro il museo del Louvre che guarda con ammirazione la parata degli atleti francesi durante la cerimonia di apertura.

Inevitabili le reazioni degli italiani al post di Macron, che si inserisce nel tipico botta e risposta tra italiani e francesi nello scontro bonario e divertente (o quasi) che da sempre caratterizza gli scambi tra “cugini” d’Alpe. “Qualcuno sta rosicando in maniera imbarazzante, sfottendoci con un quadro fatto da un italiano”, si legge nel messaggio lasciato da un utente, che racchiude il senso di gran parte dei commenti finora pubblicati. Tra i tanti che finora sono stati condivisi su X, che il social d’elezione quando si tratta di commentare con altri utenti qualcosa di importante. In risposta a Macron, per altro, in tanti hanno condiviso il fermo immagine dell’atleta francese che, entrando con un po’ troppa verve sulla passerella di Cortina, scivola senza soluzione di appello, unica caduta della cerimonia di apertura. “Non è Paperissima”, scherza un utente taggando il presidente francese.

“Il fatto che il simbolo della Francia sia un quadro italiano, ci prendiamo la vittoria comunque”, commenta un altro utente. E ancora: “Pensa provare a sfotterci usando un’opera d’arte fatta da un italiano, non vincerete mai”, “Che sfigato Dio mio”, “Come rosicare al massimo e contemporaneamente non avere rispetto per l'arte. Farei meno lo spiritoso perché siete in grado di farvela fregare dal primo elettricista che passa. Perle ai porci”.

Ma tra i commenti al post di Macron spunta anche quello di, segretario di Azione: “Mi sembra una roba un poco da sfigato. Tipo ‘tanto noi ci teniamo la Gioconda’. Vabbè. Sic transit”. Insomma, l’eterna rivalità tra i cugini d’Alpe si arricchisce di un nuovo capitolo scritto direttamente dal presidente della Repubblica francese.