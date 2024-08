Chi è Claudia Mancinelli, l'allenatrice di Sofia Raffaeli che ha stregato i social

Ha seguito Sofia Raffaeli per tutta la gara, diventando una piccola star dei social, parliamo di Claudia Mancinelli, allenatrice di ginnastica ritmica, salita alla ribalta ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

La sua notorietà è cresciuta per il reclamo ai giudici durante la finale di ginnastica ritmica e per l'esultanza all'annuncio del bronzo di Sofia. Una grinta e una determinazione che hanno catalizzato l’attenzione del pubblico. Dallo scorso settembre è la nuova allenatrice della "Formica Atomica".

Quando Julieta Cantaluppi ha lasciato le azzurre per allenare in Israele, la Federazione ha chiamato Claudia, in virtù della sua determinazione ed esperienza. Lei ha immediatamente accettato la sfida, lavorando per portare le sue atlete ai massimi livelli. I risultati sono arrivati subito con due atlete italiane alla finale olimpica di ginnastica ritmica: il bronzo conquistato da Sofia Raffaeli e l'ottavo posto di Milena Baldassarri.

Claudia Mancinelli in tendenza da ieri giustamente perché l'Italia è una repubblica democratica fondata su di lei #Parigi2024 #GiochiOlimpicipic.twitter.com/7QEZgauKKG — Våle; storie brevi (@Vale41229116) August 10, 2024

Il reclamo decisivo e l'abbraccio con Sofia

Durante la finale della gara individuale, Claudia Mancinelli ha avuto la prontezza di inoltrare un reclamo verso la giuria, presentandosi al tavolo dei giudici ed evidenziando una loro valutazione errata. La sua determinazione ha costretto i giudici a una revisione del punteggio di Sofia Raffaeli che grazie ai pochi decimali ottenuti ha avuto modo di staccare definitivamente l’avversaria che la stava insidiando al quarto posto. L’esultanza di Claudia è culminata in un abbraccio travolgente con la sua allieva che ha emozionato tutti. Un gesto che suggella non tanto il risultato raggiunto, solo pochi mesi fa apparentemente impossibile, quanto piuttosto il profondo legame instaurato tra allenatrice e atleta. Sofia le ha dedicato la medaglia sottolineando come l'abbia aiutata a cambiare mentalità e a migliorare sotto molti punti di vista.

Un passato tra cinema e spot

Classe 1985, Claudia Mancinelli è una ex ginnasta cresciuta nell'accademia di Fabriano, dove ha sviluppato una grandissima passione per la ginnastica ritmica. Oltre che sportiva di talento, ha un passato come ginnasta e come attrice. Pochi conoscono la sua carriera cinematografica. Al cinema ha girato diverse pellicole tra cui "Cenere", "Fratelli Unici" ed "Emmanuel" in cui le è stato affidato il ruolo di protagonista.

Ha avuto modo di recitare anche in serie tv di successo come "Un posto al sole", "Che Dio c’aiuti" e "Non smettere di sognare" ed è apparsa in diverse campagne pubblicitarie tra cui quella della Campari, di Infostrada e del Monte dei Paschi di Siena.