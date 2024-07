Passo indietro dei francesi sulla cerimonia woke dei Giochi: "Ci scusiamo se qualcuno si è sentito offeso"

Ascolta ora 00:00 00:00

Alla fine sono arrivate le scuse dell'organizzazione dei Giochi olimpici di Parigi dopo il disastro della cerimonia di apertura, che da più parti è stato definito come un mastodontico gay pride. L'organizzazione, dopo le critiche piovute da più parti, ha chiesto scusa " se qualcuno si è sentito offeso " e colui che ha sceneggiato il tutto, Thomas Jolly, definito come l'enfant prodige del teatro francese, ha voluto dire la sua difendendo i quadri che hanno raccolto così tanto biasimo. Ciò che ha fatto più discutere, ovvero la parte con drag queen e transessuali attorno al tavolo, non sarebbe ispirato all'Ultima cena, come tanti hanno capito.

" L'idea era piuttosto quella di organizzare una grande festa pagana legata agli dei dell'Olimpo e quindi dell'olimpismo. Penso che fosse abbastanza chiaro, c'è Dioniso che arriva su questo tavolo. Lui è lì perché è il Dio della festa, del vino ", ha precisato. Ma se anche fosse così come dice, nel momento in cui miliardi di persone nel mondo capiscono altro, è evidente che ad aver sbagliato è chi ha costruito in quel modo il messaggio. Ma tutto questo è arrivato solo dopo che ad alzare la voce sono stati i vescovi della Chiesa cattolica francese, che attraverso la conferenza episcopale hanno deplorato le " scene di derisione ". L'organizzazione nega che ci fossero queste intenzioni ma, ormai, il caos è scoppiato: " È chiaro che la nostra intenzione non era quella di mancare di rispetto ad alcun gruppo religioso. Al contrario, la nostra intenzione era quella di mostrare tolleranza e comunione. Se le persone si sono sentite offese, ci scusiamo ".

La Chiesa, tramite i suoi vescovi, ha però interpretato diversamente il quadro: " Questa cerimonia purtroppo comprendeva scene di derisione e di scherno del cristianesimo, che deploriamo profondamente ".

A loro ha fatto eco l'agenzia Sir, che fa capo ai vescovi italiani, che parla di "" e sottolinea come "". Indietro non si può tornare ma è indubbio che la cerimonia di apertura di Parigi 2024 verrà ricordata più per le polemiche che per lo spettacolo.