Coppa del mondo, è lei la regina. "E la psicologia mi aiuta a vincere"

Sofia Raffaeli, la regina della ritmica. Al Forum, la campionessa di ginnastica ha vinto le finali di Coppa del Mondo nell’all around, cioè la gara olimpica che somma i punteggi dei 4 attrezzi (clavette, palla, cerchio e nastro). Dopo il bronzo di Parigi 2024, arriva un altro risultato strepitoso per la fuoriclasse marchigiana, che oggi sarà impegnata nelle finali di specialità (ore 14 su La7).

Sofia, un’altra meraviglia.

«Sono riuscita a pulire di più gli esercizi rispetto alle ultime uscite e sono contenta di aver portato a casa 4 esecuzioni buone, senza errori. È stata una bellissima gara».

Alla fine, c’è stato un tripudio di applausi per lei.

«Il pubblico qui è più caloroso rispetto alle altre gare di Coppa del Mondo. Mi lanciano sempre dagli spalti i peluche, soprattutto qua a Milano, dove mi sento a casa come a Fabriano».

Dopo la gemma di Parigi, ormai è diventata un punto di riferimento per molte bimbe.

«Mi fa molto piacere. I miei genitori conservano tutti i loro peluche al pari dei trofei e delle medaglie».

Quella medaglia fatta vedere anche a suo nonno Nello, che la accompagnava in auto da Chiara valle a Fabriano per gli allenamenti.

«Quando mi ha visto, si è messo a piangere. Purtroppo lui non è potuto venire a Parigi».



È cambiata la sua vita dopo che è diventata la prima italiana sul podio olimpico nell’individuale?

«In verità non è cambiato niente, ma avrei voluto. È stato difficile tornare in gara dopo l’Olimpiade.

Per il resto sono rimasta la solita Sofia che si allena tanto in palestra. A Parigi ho fatto due errorini e devo migliorare di testa».«No, però mi affascina l’aspetto mentale degli atleti e in generale dell’uomo».