Dai Giochi Olimpici di Parigi agli Europei di calcio: ecco gli eventi da non perdere nel 2024

Il 2024 sarà un anno di grandi eventi sportivi. Il principale e più atteso sono certamente i Giochi Olimpici di Parigi, che assieme a Londra diverrà la seconda città ad ospitare per tre volte le Olimpiadi estive. Per il calcio c'è l'Europeo di calcio in Germania con l'Italia di Spalletti chiamata a difendere in titolo, ma anche la coppa d'Asia, d'Africa e d'America. Formula 1 e MotoGp propongono un ricco calendario, fatto rispettivamente di 24 e 22 Gran Premi, mentre tra i molti sport che avranno come focus Parigi, l'atletica leggera prevede anche gli Europei a Roma e il nuoto i Mondiali in Qatar. Fitto come sempre il calendario di tennis e ciclismo. Ecco tutti gli eventi da non perdere per ogni sport.

Olimpiadi

Il 2024 è l'anno delle Olimpiadi che si terranno a Parigi dal 26 luglio all'11 agosto. la città di Parigi ospiterà la 33ª edizione delle Olimpiadi, uno degli eventi sportivi più attesi a cui partecipano i migliori atleti al mondo nelle rispettive discipline. È un'occasione speciale perché proprio nel 2024 Parigi festeggerà anche il centenario, saranno infatti 100 anni esatti dall’ultima volta che i Giochi Olimpici si sono tenuti in riva alla Senna. L'Italia si presenterà alla manifestazione con grande ambizione, puntando a replicare i risultati di Tokyo 2020. In Giappone fu stabilito il record di medaglie per il nostro Paese: 40 (10 ori, 10 argenti e 20 bronzi). Qualche giorno dopo si terranno i Giochi paralimpici estivi, dal 28 agosto all'8 settembre, sempre a Parigi.

Europei di Calcio

La 17ª dell'Europeo di calcio si giocherà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio e dopo l’edizione itinerante del 2020, torna a essere organizzato da un solo Paese ospitante. Gli Azzurri di Spalletti vogliono fare bella figura, dopo il trionfo storico a Wembley nel 2021. Il debutto è previsto il 15 giugno alle ore 21.00 contro l'Albania a Dortmund mentre gli altri due match saranno contro la Spagna (20 giugno alle ore 21.00 a Gelsenkirchen) e contro la Croazia (24 giugno alle ore 21.00 a Lipsia). Oltre agli Europei, sono in calendario anche le altre competizioni continentali: Coppa America (10 giugno – 12 luglio), Coppa d'Africa (13 gennaio – 11 febbraio), Coppa d'Asia (12 gennaio – 10 febbraio).

Finali delle coppe europee

L'Europa League è la prima finale delle tre coppe europee, si giocherà il 22 maggio all'Aviva Stadium di Dublino, in Irlanda (con Atalanta, Milan e Roma in lizza). Una settimana dopo, il 29 maggio, all'AEK Arena di Atene si terrà l'ultima partita della Conference League (partecipa la Fiorentina). Sabato 1 giugno, allo stadio Wembley di Londra, è fissata la finale di Champions League (con Inter, Lazio e Napoli agli ottavi).

Atletica

Sono diversi gli appuntamenti in calendario per l'atletica, tra i più attesi i campionati europei di atletica leggera in programma all'Olimpico di Roma dal 7 al 12 giugno. I campionati del mondo di atletica leggera indoor 2024 si svolgeranno dall'1 al 3 marzo presso la Emirates Arena di Glasgow, nel Regno Unito. Ma è chiaro che il pezzo forte saranno i Giochi Olimpici di Parigi.

Pallavolo

Le nazionali di pallavolo maschile e femminile si giocano la qualificazione per le Olimpiadi alla Volleyball Nations League, fondamentale per gli ultimi punti del ranking mondiale. La femminile è impegnata dal 14 al 19 maggio ad Antalya e dal 28 maggio al 2 giugno a Macao (fase finale dal 20 al 23 giugno). La maschile scende in campo dal 21 al 26 maggio a Rio de Janeiro, dal 4 al 9 giugno ad Ottawa e nella terza settimana dal 18 al 23 giugno a Lubiana. La fase finale invece è prevista dal 27 al 30 giugno.

Tennis

Nel 2024 ci si aspetterà tanto da Jannik Sinner, a caccia della prima vittoria in un Major e che proverà ad avvicinarsi alla vetta della classifica mondiale. Si parte come sempre con gli Australian Open (14 – 28 gennaio), per poi passare in Europa con Monte-Carlo (9-16 aprile), Roma (6-19 maggio), Roland Garros (20 maggio - 9 giugno) e Wimbledon (1 - 14 luglio). L'ultima prova del Grande Slam saranno come sempre gli Us Open (26 agosto - 8 settembre). Si chiude col botto a novembre con la quarta edizione delle ATP Finals a Torino (10-17 novembre) e la settimana successiva con la fase finale della Coppa Davis a Malaga.

Formula 1

Il campionato del mondo di Formula 1 prende il via con il GP del Bahrain, in programma dal 29 febbraio al 2 marzo e si conclude con la gara ad Abu Dhabi in calendario dal 6 all’8 dicembre. Per la prima volta saranno 24 i gran premi disputati nella stagione. Favorito d'obbligo è il tre volte campione del mondo Max Verstappen e c'è sempre tanta attesa per le performance delle Ferrari di Leclerc e Sainz.

MotoGP

Ad aprire la stagione 2024 di MotoGP è il Gran Premio del Qatar, in calendario per il fine settimana del 10 marzo. L'ultimo atto della competizione è invece programmato a Valencia dal 15 al 17 novembre. In questa stagione saranno 22 i gran premi che i piloti dovranno affrontare. Pecco Bagnaia proverà uno storico tris, dopo gli ultimi due Mondiali vinti.

Nuoto

Calendario ricco per il nuoto quello del 2024. Si comincia con i Mondiali di Doha, in Qatar, dall’11 al 18 febbraio. Poi sarà la volta degli Europei in vasca lunga a Belgrado dal 17 al 23 giugno. L'estate sarà molto intesa, con l’arrivo delle Olimpiadi a tenere banco. Successivamente la Coppa del Mondo in Asia darà motivi per continuare a gareggiare con i tre appuntamenti in programma: 18-20 ottobre a Shanghai (Cina), 24-26 ottobre a Icheon (Corea del Sud), 31 ottobre-2 novembre a Singapore. Si chiude con i Mondiali in vasca corta a Budapest dal 10 al 15 dicembre.

Ciclismo

Sarà un 2024 da non perdere per gli amanti del ciclismo. Le prime corse del World Tour saranno a gennaio e si entrerà nel vivo il 2 marzo con le le Strade Bianche, poi dal 4 al 10 marzo con la Tirreno-Adriatico. Ecco le date delle Classiche di Primavera: la Milano-Sanremo, è in programma sabato 16 marzo, il Giro delle Fiandre il 31 marzo, il 7 aprile si disputa la Parigi-Roubaix, il 21 aprile la Liegi-Bastogne-Liegi. Il Giro d'Italia inizierà il 4 e si concluderà il 26 maggio. Dal 29 giugno al 21 luglio si correrà un'imperdibile edizione del Tour de France che partirà dall'Italia. Le Olimpiadi a Parigi hanno causato una parziale ridefinizione del calendario tra fine luglio e inizio agosto. Il 10 agosto si correrà la Classica di San Sebastian, mentre la Vuelta di Spagna si disputerà dal 17 agosto all'8 settembre. Il Giro di Lombardia, la classica più prestigiosa del finale di stagione, si correrà il 12 ottobre. Il World Tour si concluderà poi in Cina.