Dove vedere lo sport in streaming: il palinsesto di Sky e Now

Sarà una grande estate per tutti gli appassionati di sport, grazie al palinsesto di Sky e NOW che conta più di 90 competizioni in programma e oltre 6000 ore di eventi in diretta. Un’offerta di Sky che alterna emozioni e produzioni originali tutte targate Sky Sport, partire dal tennis, grande protagonista di questa stagione: riflettori puntati sugli Internazionali BNL d’Italia al via a Roma, con tutte le partite in diretta dai campi del Foro Italico. Grande attesa ovviamente per il ritorno in campo di Jannik Sinner, in vista poi di Wimbledon, altro evento in esclusiva su Sky. A questo si aggiungono ben 42 tornei che rendono l’offerta tennistica completa. E In parallelo all’attualità, ecco la chicca di "Tennis Heroes", un viaggio in dieci episodi tra leggende e racconti epici del passato. Protagonisti d’eccezione Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, che tornano in coppia sullo schermo per raccontare i grandi miti della racchetta, da Björn Borg ai campioni di oggi.

Ma il tennis è solo l’inizio. Su Sky si accendono anche i riflettori sul calcio europeo, con il rush finale delle Coppe: semifinali e finali di Champions League, Europa League e Conference League, tutto live. Il 31 maggio Monaco ospiterà la finale della massima competizione continentale, seguita da quelle di Europa e Conference League, rispettivamente il 21 e 28 maggio. E per non perdere neanche un gol, spazio anche ai campionati nazionali, con il gran finale di Bundesliga, Serie A, Premier League e Serie C.

Anche gli sport motoristici avranno un ruolo da protagonisti: 21 Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, tutti live, con tappe italiane a Imola, Mugello, Monza e Misano. Senza dimenticare la Superbike e altre discipline a due e quattro ruote. Il basket regalerà grandi emozioni con le finali di Eurolega e NBA, mentre tra giugno e settembre si disputeranno gli Europei femminili e maschili. Il rugby invece porterà la doppia sfida Sudafrica-Italia, l’atletica si infiammerà con i meeting estivi e le finali della Diamond League, e il volley sarà protagonista con le Final Four di Champions League maschile in Polonia.

C’è spazio poi anche per le discipline meno mediatiche ma dal grande fascino: dagli Europei di karate ai Mondiali di judo, dal Premier Padel al baseball MLB, fino ai grandi tornei di golf come PGA Championship, US Open, Open d’Italia e The Open Championship, con la Ryder Cup che chiuderà in bellezza a

settembre. E a completare l’offerta, dal 2 giugno tornerà anche, insieme a nuove produzioni firmate Buffa, Porrà e Di Canio, per raccontare il calcio visto oltre l’attualità.