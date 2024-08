Duplantis riscrive la storia: vola a 6.26, nuovo record nel salto con l'asta

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovo record del mondo per Armand Duplantis nel salto con l’asta. Il campione olimpico svedese alla Diamond League di Chorzow, in Polonia, ha superato la misura di 6.26 metri, un centimetro in più del primato stabilito il 5 agosto scorso ai Giochi Olimpici di Parigi.

Solito dominio per l'extraterrestre svedese nella gara che ha visto, per la prima volta nella storia, tre atleti sopra i 6 metri. Sopra la quota sono finiti infatti anche l'americano Sam Kendricks e per la prima volta in carriera, il greco Emmanouil Karalis. Per lui si tratta del decimo record del mondo stabilito. Figlio d’arte, suo padre Greg è stato anche lui un astista, Duplantis è recentemente diventato il secondo astista nella storia a vincere due edizioni consecutive delle Olimpiadi. Il primo fu lo statunitense Bob Richards a Helsinki 1952 e Melbourne 1956. Con il salto a 6.26 di oggi, oltre a stabilire il suo decimo record, ha raggiunto quota 89 nel numero di volte in cui ha saltato più di 6 metri. Laddove vincesse anche la finale di Bruxelles, si porterebbe a quattro vittorie avvicinando il primato di successi che appartiene a Renaud Lavillenie con sette Trofei dei Diamanti.

Mondo Duplantis breaks his World Record again, going 6.26m.



Passing the 6.25m mark he set to win Olympic gold at Paris 2024.



I’d rank him as one of the greatest athletes of the current era — maybe ever, in any sport.



An electric athlete.



pic.twitter.com/lwgDLtrZ5y — Ben Steiner (@BenSteiner00) August 25, 2024

Tamberi torna alla vittoria

Gianmarco Tamberi si lascia alle spalle la sfortunatissima esperienza di Parigi 2024 con una grande vittoria nel salto in alto del meeting di Chorzow della Diamond League, superando al secondo tentativo la misura di 2.31. Come spesso accade Gimbo parte piano, superando 2,18 al terzo tentativo. Poi comincia a carburare: fa 2.22 al primo, 2.26 al secondo e realizza un errore a 2.29 per poi passare direttamente ai 2.31, che supera alla seconda prova. Infine tenta la miglior prestazione dell'anno con 2.38 che fallisce due volte. All'ultimo salto ci prova con 2,40 che sbaglia ma nemmeno di tantissimo.

"Sono felice di aver messo qualcosa dopo Parigi perché ero tornato dalla Francia senza nessuna fiducia in me stesso, e sono arrivato qui come un ragazzino alle prime armi molto preoccupato. In ogni caso la nota positiva dopo le Olimpiadi è che ho ancora molta voglia di mettermi in gioco. Mi sento di voler ancora continuare per regalarmi altre soddisfazioni" le parole di Tamberi dopo la gara.

Jacobs chiude quarto nei 100 metri

Marcell Jacobs conquista un brillante quarto posto in 9"93 sui 100 metri del meeting di Chorzow. Vince lo statunitense Fred Kerley in 9"87 davanti al keniano Ferdinand Omanyala secondo in 9"88, e al canadese Ackeem Blake terzo con 9"89, mentre l'altro azzurro Chituru Ali termina ottavo in 10"69. Per Jacobs la conferma di essere ancora in ottima condizione, pur in una gara aiutata da un vento a favore di +1,9, nella prospettiva dei 100 metri di venerdì 30 agosto a Roma, la prova più attesa dell'evento davanti al pubblico di casa.

"Sono molto contento di come è andata la gara perché ero un po' preoccupato in quanto temevo di essere un po' scarico dopo Parigi, che era l'appuntamento primario della

stagione, tra prova individuale e staffetta. Invece tutto è andato bene e adesso abbiamo ancora qualche giorno per finalizzare al meglio la partecipazione al Golden Gala a cui tengo tantissimo" ha spiegato Jacobs.