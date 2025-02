Ecco chi sono i paperoni del mondo dello sport: la classifica 2025

Il mondo dello sport è una vera e propria miniera d'oro per gli atleti delle specialità più amate e seguite dagli appassionati, e gli introiti che possono raggiungere quelli maggiormente quotati sono davvero notevoli: tra stipendi faraonici e contratti milionari derivanti da collaborazioni e sponsorizzazioni si parla di cifre da capogiro.

Nella classifica 2025 dei più ricchi al mondo redatta da Forbes, relativa alla top 50 dei paperoni, trovano sempre grande spazio gli atleti degli sport americani: in vetta troviamo la NBA, con ben 19 rappresentanti in classifica, seguita dagli 11 del football NFL. Ai piedi del podio il calcio, con 8 giocatori, il golf con 5, la boxe con 3 e infine la Formula 1 e il baseball MLS con 2.

I 50 atleti hanno incassato complessivamente 3.88 miliardi di dollari nel 2024, al lordo di tasse e commissioni per agenti e collaboratori, ovvero un +13% rispetto ai 3.44 miliardi di dollari registrati nel computo dei 12 mesi precedenti. La maggior parte degli introiti, ovvero 2.94 miliardi di dollari pari al 76% circa dei guadagni, deriva dalle attività sul terreno di gioco, tra stipendi e bonus obiettivi di vario genere, mentre il restante 24% (936 milioni di dollari), è legato ai contratti con gli sponsor, alle collaborazioni e alle attività promozionali extra campo: la cifra, comunque, è in calo del 13% rispetto al 2024, quando si toccò quota 1.08 miliardi di dollari.

Ancora una volta è Cristiano Ronaldo a svettare in classifica, coi suoi 260 milioni di dollari, 200 dal campo grazie al contratto da capogiro con l'Al-Nassr e 60 dagli sponsor: il podio dei paperoni si completa col golfista Jon Ram, che ha incassato 198 milioni di premi e 20 milioni di dollari dalle attività promozionali (per un totale di 218 milioni di dollari) e con Lionel Messi, il quale ha guadagnato in tutto "solo" 135 milioni di dollari, vale a dire 65 dal contratto con l'Inter Miami in MLS e ben 70 dalle sponsorizzazioni.

Al 4° e 5° posto due rappresentanti della NBA, vale a dire la stella dei Los Angeles Lakers LeBron James (128,2 milioni di dollari, ovvero 48,2 dalla franchigia californiana e ben 80 dagli sponsor) e dal leader dei Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo (per lui 111 milioni di dollari, con 46 di stipendio e 65 per attività extra campo). Nelle successive 3 posizioni torna il mondo del calcio con Kylian Mbappè (110 milioni di dollari, ovvero 90 dal campo e 20 dagli sponsor), Neymar (108 milioni di dollarti, 80 di stipendio e 28 dalle collaborazioni) e Karim Benzema (106 milioni di dollari, ben 100 dall'Al-Ittihad e appena 6 di sponsorizzazioni). Chiude la top ten il primo rappresentante del football americano, vale a dire il quarterback dei Baltimorae Ravens Lamar Jackson: per lui 100,5 milioni di dollari di cui 98,5 di stipendio e 2 di sponsor.

La top 30 dei paperoni dello sport si completa con Joe Burrow, football, con 100 milioni, Kevin Durant, basket, con 93,3 milioni, Shohei Ohtani, baseball, 85, 3 milioni, Canelo Alvarez, boxe, con 85 milioni, Patrick Mahomes, football, con 84,4 milioni, Anthoney Joshua, boxe, con 83 milioni, Max Verstappen, formula 1, con 81 milioni, Aaron Rodgers, football, con 80,8 milioni, Rory Mcllroy, golf, con 80,1 milioni, Justin Herbert. football, con 78,7 milioni, Lewis Hamilton, formula 1, con 69 milioni, Nick Bosa, football, con 68 milioni, Tiger Woods, golf, con 67,2 milioni, Kirk Cousins, football, con 62,5 milioni, Klay Thompson, basket, con 62,3 milioni, Damian Lillard, basket, con 61,9 milioni, Erling Haaland, calcio, con 61 milioni, Max Scherzer, baseball, con 59,9 milioni, Scottie Scheffler, golf, con 59,2 milioni, Joel Embiid, basket, con 57,7 milioni.

Gli ultimi 20 in classifica sono Jimmy Butler, basket, con 57,5 milioni di dollari, Nikola Jokic, basket, con 56,1 milioni, James Harden, basket, con 55,8 milioni, Luka Doncic, basket, con 55,1 milioni, Bradley Beal, basket, con 54,3 milioni, Chris Jones, football, con 54,1 milioni, Kawhi Leonard, basket, con 53,7 milioni, Mohamed Salah, calcio, con 53 milioni, Paolo Giorgio, basket, con 52,7 milioni, Sadio Mané, calcio, con 52 milioni, Brian Burns, football, con 51,7 milioni, Tyson Fury, boxe, con 50 milioni, Cameron Smith, golf, con 48 milioni, Trae Young, basket, con 47,3 milioni, Deshaun Watson, football, con 47 milioni, Rashan Gary, football,

con 46,8 milioni, Anthony Davis, basket, con 46,2 milioni, Zion Williamson, basket, con 46,1 milioni di dollari, Jayson Tatum, basket, con 45,9 milioni di dollari e infine Devin Booker, basket, con 45,2 milioni di dollari.