Europei atletica, gran finale: argento 4x400, tocca a Jacobs e alla Iapichino

L’europeo da record dell’Italia dell’atletica si chiude con il gran finale e le ultime speranze di rimpinguare ulteriormente il medagliere degli azzurri. La serata di mercoledì vivrà delle imprese di Larissa Iapichino nel lungo ma soprattutto delle staffette italiane, con particolare attenzione alla 4x100 di Marcell Jacobs e Tortu.

Argento 4x400, quarte le ragazze

L’ultima serata degli Europei di atletica inizia con il grande spettacolo del salto con l’asta maschile e l’attesa del campionissimo svedese Duplantis. La finale B dei 10.000 maschili vede gli italiani protagonisti ma incapaci di contendere la vittoria allo spagnolo Ramos; quinti e sesti Guerra e Ouhda, sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente per la seconda serata consecutiva all’Olimpico. La gara del salto con l’asta non è ancora entrata nel vivo ma l’attenzione di tutti si concentra sulla pedana del lungo, dove scende in campo una delle atlete più attese, Larissa Iapichino. La 4x400 femminile entusiasma gli spettatori romani con una gran prova: Accame, Trevisan, Polinari e Mangione vanno bene nelle prime frazioni ma non riescono a tenere il ritmo delle favorite olandesi.

Quando prende il testimone Femke Bol non ce n’è davvero per nessuno: Alice Mangione fa una gran rimonta ma non riesce a strappare il bronzo al Belgio. La staffetta fa il record italiano con 3:23.40 ma la medaglia di legno brucia parecchio. I ragazzi della 4x400 fanno una gran gara, lottando fino sul filo di lana. Sito, Aceti, Meli e Scotti devono fare a meno di Sibilio, inizialmente annunciato ma si battono alla grande.

L’ultimo giro di Scotti è al cardiopalma con l’ultimo frazionista tedesco che sembra viaggiare anel rettilineo finale. Alla fine, però, l’azzurro riesce a tuffarsi sul traguardo, strappando l’argento dietro al fortissimo Belgio perdi secondo.