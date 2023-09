Europei di pallavolo, l'Italvolley vince ancora: battuta l'Estonia 3-0

Continua la marcia vincente dell'Italvolley agli Europei di pallavolo 2023. I ragazzi di De Giorgi superano anche l'Estonia 3-0, la seconda vittoria consecutiva dopo il successo al debutto contro il Belgio.

Vittoria doveva essere e vittoria è stata con gli azzurri che battono in tre set l'Estonia. Un match, fatta eccezione per la prima parte del secondo set, dominato dai campioni del mondo in carica. Ottimo (e decisivo nel momento di maggiore difficoltà sull'11-15 Estonia del secondo set) l'ingresso di Tommaso Rinaldi. Una partita senza rischi eccessivi, ma con qualche sbavatura. In particolare in ricezione fondamentale che ha causato qualche problema agli azzurri. Si tratta comunque di dettagli perché l’Italia ha sempre avuto la partita in pugno fino all’inevitabile 3-0 finale.

A fare da scenario alla prima degli azzurri a Perugia, un PalaBarton rinnovato, con 2.932 presenze. Fra gli spettatori, a fare il tifo per gli azzurri, c'erano il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida e il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Stasera l'Italia, leader con due vittorie, e assieme alla Serbia, nel Pool A, scenderà nuovamente in campo al PalaBarton di Perugia proprio contro Atanasijevic e compagni per chiudere la due giorni umbra, prima di spostarsi ad Ancona.

La partita

L'Italia scende in campo con il 6+1 consueto visto già a Bologna con Giannelli e Romanò in diagonale, Lavia e Michieletto schiacciatori, Russo e Galassi centrali, Balaso libero.

Gli azzurri partono fortissimo, soprattutto a muro, e, trascinati dai soliti Giannelli e Michieletto, volano sull'11-4. L'Estonia prova ad avvicinarsi con Venno, che riporta i suoi sul -4 (15-11), ma l'Italia la tiene a distanza e chiude con poche difficoltà il primo set: 25-17. L'unico passaggio a vuoto avviene nel secondo parziale: dopo una prolungata parità (9-9), gli ospiti scappano infatti prima sul 15-11, poi sul 17-14. Il timeout di De Giorgi e gli ace in battuta di Tommaso Rinaldi permettono ai padroni di casa di completare la rimonta: da 16-18 a 22-18. Il primo tempo di Galassi, infine, certifica il 25-22 che regala il doppio vantaggio all'Italia.

Passato lo spavento, i campioni del mondo in carica ripartono forte e dal 14-12 vanno sul 19-12: cinque punti consecutivi con i soliti volti (Galassi, Giannelli, Rinaldi) a guidare l'ultima fuga della formazione di De Giorgi. L'attacco di Romanò pone fine alla partita: finisce 25-17, 25-22, 25-19. Altro 3-0 per l'Italia, che sale così in vetta alla classifica insieme alla Serbia, prossima avversaria degli azzurri nel terzo match del raggruppamento: in palio, la vetta del Gruppo A.