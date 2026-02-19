Finiscono le Olimpiadi dell’Italia del curling. Azzurri sconfitti dalla Svizzera ed eliminati

L’Italia del curling dice addio a Milano-Cortina 2026. Finisce male il dentro o fuori per gli azzurri, battuti dalla Svizzera col punteggio di 9-5 nell’ultima partita del round robin. Bisogna vincere e poi sperare negli incroci favorevoli (ko di Norvegia e Germania contro Canada e Cina) per rientrare tra le prime quattro classificate e giocarsi una medaglia nella fase ad eliminazione diretta. Troppo forte la Svizzera per Retornaz e compagni, andati subito in difficoltà contro gli elvetici, medaglia di bronzo agli ultimi Mondiali e capaci di infilare otto consecutive in questa edizione dei Giochi. La nostra Nazionale chiude l’avventura olimpica con un bilancio di quattro vittorie e cinque sconfitte, tra il quinto e il settimo posto in classifica (occorre aspettare le ultime partite per il verdetto finale). Le due imprese firmate in avvio contro la Svezia (campioni olimpici di Pechino 2022) e la Gran Bretagna (campioni del Mondo in carica) sono risultate essere solo illusorie. Pesa la sconfitta contro la poco quotata Cina, che ha costretto gli azzurri a giocarsi il tutto per tutto contro una Svizzera troppo più forte. Insomma non mancano i rimpianti per questa eliminazione.

Sul ghiaccio di Cortina ci sono come sempre lo skip Joel Retornaz, il vice e lead Mattia Giovanella, il second Sebastiano Arman, il third Amos Mosaner. La Svizzera apre col martello, Retornaz con un ultimo tiro sporco consente agli avversari di marcare due comodi punti. Una serie di bocciate libera il campo dopo tre sassi a testa in avvio di secondo end e si va per la nulla. L’Italia conserva l’hammer, ma ancora una volta gli errori vengono puniti dai rossocrociati, che strappano la mano e fanno 3-0. Botta e risposta prima dell’intervallo (4-1), poi al ritorno sul ghiaccio gli azzurri riescono ad accorciare le distanze (4-3). Sembra l’inizio della rimonta ma la Svizzera mette a segno tre punti e si porta sul 7-3, scavando un solco decisivo.

Retornaz e compagni decidono di continuare a giocare e dimezzano il distacco nell’ottavo end (7-5). La Svizzera è implacabile e conquista due punti nella nona frazione, chiudendo con il punteggio di 9-5. Gli elvetici chiudono il round robin da imbattuti e si candidano come i favoriti assoluti alla medaglia d’oro.