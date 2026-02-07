Francesca Lollobrigida: "Si può essere mamma e top atleta, questa medaglia è per me stessa"

La foto con il suo bimbo in braccio resterà come una delle immagini più tenere di queste Olimpiadi. Non è solo un fermo immagine emotivo: è la sintesi di una storia sportiva e personale che si intrecciano fino a diventare un messaggio. Francesca Lollobrigida festeggia l’oro olimpico nei 3.000 metri di pattinaggio di velocità a Milano Cortina nel giorno del suo 35° compleanno, con Tommaso tra le braccia, e mette nero su bianco ciò che spesso viene dato per incompatibile: maternità e altissimo rendimento.

"Puoi essere una mamma ed essere anche più forte", dice in conferenza stampa, rivendicando un percorso costruito passo dopo passo. "È stato un lavoro di squadra che ha funzionato": il sostegno del marito, del tecnico Marchetto e della Federazione, sottolinea, è stato decisivo per il rientro alle gare dopo la nascita del figlio.

Per Francesca Lollobrigida, Milano Cortina aveva un significato preciso. "Era l’occasione di dimostrare di poter essere mamma e vincere una medaglia d’oro, di essere più forte. Questo oro è prima di tutto per me stessa, perché ho dimostrato che, anche se non è facile, si può essere mamma e una top atleta".

E ancora: "La maternità mi ha cambiato: le vittorie più belle sono arrivate da mamma. Ho riscoperto me stessa come atleta e come donna, ma da sola non sarei riuscita a fare niente", racconta. Dietro al successo c’è un’organizzazione complessa, fatta anche di rinunce: "Vivere almeno 200 giorni l’anno fuori casa e in albergo non è facile. Mio figlio veniva con me, ma ha bisogno del nido e quindi dovevo lasciarlo con mio marito. È questa la parte più difficile".

Eppure la pista resta il suo posto. "Amo pattinare: sono la prima a entrare e l’ultima a uscire, perché mi piace", dice, ribadendo la passione che la spinge. "Spero che la gente mi ricordi come l’eroe delle Olimpiadi". Prima della gara, confessa, l’obiettivo era il bronzo: "È quello che avevo detto a mio marito. Ma a me piace lottare".

Lo sguardo, intanto, va già oltre.

"Mi piacerebbe avere un secondo figlio. Prima però voglio finire la stagione". Moglie, madre, campionessa olimpica: Francesca Lollobrigida non chiede sconti né eccezioni. Mostra i fatti, e li mette in fila. La foto con Tommaso è il simbolo. L’oro, la prova.