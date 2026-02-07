Storica Lollobrigida a Milano Cortina, primo oro e record olimpico nei 3000 metri

Una strepitosa Francesca Lollobrigida conquista l’oro nei 3000 donne di speed skating con 3’54’28. Si tratta della prima medaglia d’oro per l’Italia a Milano-Cortina 2026.Impegnata nell’ottava batteria contro la canadese Valerie Maltais, la pattinatrice romana è partita con grande aggressività facendo segnare il miglior tempo parziale dopo i primi 200 metri e proseguendo con una gestione perfetta delle energie. Una gara sensazionale con il record olimpico, il regalo più bello nel giorno del suo compleanno.
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.