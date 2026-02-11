“Ho subìto il terzo intervento”: come sta Lindsey Vonn

Torna a parlare dal letto d’ospedale dove è ricoverata la campionessa Usa, Lindsey Vonn, spiegando che dopo il doppio intervento dei giorni scorsi oggi ha avuto un’altra, la terza, operazione chirurgica.

Le parole di Lindsey Vonn

“Ho subito il mio terzo intervento oggi ed è stato un successo. Il successo oggi ha un significato completamente diverso rispetto a qualche giorno fa. Sto facendo progressi e finché è lento so che starò bene”, racconta ai suoi fan la 41enne leggenda dello sci.

“Grazie per tutto l'incredibile staff medico, gli amici, la famiglia, che sono stati al mio fianco e per la bellissima sfogo di

amore e supporto da parte di persone di tutto il mondo. Inoltre, congratulazioni infinite ai miei compagni di squadra e a tutti gli atleti del Team USA che sono là fuori a ispirarmi e a darmi qualcosa per cui tifare”.