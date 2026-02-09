Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Altri sport

Doppia operazione per Lindsey Vonn: come sta la campionessa Usa

Dopo la caduta di domenica, la sciatrice americana ha subìto un doppio intervento chirurgico: ecco come sta e l’incredibile sfortuna del suo incidente indicato in un caso su mille

Doppia operazione per Lindsey Vonn: come sta la campionessa Usa

La campionessa americana di sci, Lindsey Vonn, sarebbe stata sottoposto a un doppio intervento chirurgico nella giornata di lunedì 9 febbraio per ridurre la frattura del femore alla gamba sinistra dopo la rovinosa caduta di domenica pochi secondi dopo lo start della discesa libera sulle nevi di Cortina. A riportarlo sono fonti dell’Ansa vicine al personale medico dell’ospedale Ca' Foncello di Treviso dove la 41enne è ricoverata.

Vonn, è un dramma. Se le Dolomiti non perdonano i sogni troppo alti

“Divieto tassativo di comunicazione”

In un primo momento, era previsto per le ore 12 di oggi il bollettino con le condizioni di salute della sciatrice americana ma poi la comunicazione è cambiata. "Gli uffici stampa di Lindsey Vonn hanno fatto tassativo divieto di divulgare qualsiasi tipo di informazione, né di consentire ai medici di dire qualsiasi cosa e di accedere a qualsiasi spazio - ha spiegato una portavoce dell'ospedale come riportato dall'Ansa -. “Contrariamente a quanto avremmo disposto noi, loro hanno tassativamente imposto questa linea. Il volere della paziente è quello prioritario, quindi noi dobbiamo nostro malgrado attenerci a questa linea che loro hanno deciso", ha concluso.

Un incidente su mille

La sfortuna di una delle più grandi sciatrici della storia è stata unica: doveva chiudere in bellezza la sua ultima olimpiade invernale ma è rimasta vittima di un terribile incidente con le urla di dolore in mondovisione. Johan Eliasch, presidente della Federazione Internazionale di Sci e Snowboard (Fis): "Molte persone mi hanno chiesto se la Fis avrebbe dovuto intervenire nel decidere se un atleta possa gareggiare, e io credo fermamente che questa decisione debba spettare al singolo atleta. Nel suo caso, lei conosce certamente i propri infortuni meglio di chiunque altro. E ciò che è importante che la gente capisca è che l’incidente che ha avuto domenica è stato incredibilmente sfortunato. Uno su mille”.

Eliasch ha poi spiegato la dinamica. “Si è avvicinata troppo al cancelletto, è rimasta bloccata mentre era in aria e ha iniziato a ruotare".

Le altre operazioni di Lindsey Vonn

Quella che è definita dai più come la più forte sciatrice di sempre, nel corso della sua carriera ha dovuto affrontare un numero straordinario di infortuni e operazioni chirurgiche, stimati in almeno 9-10 interventi chirurgici principali fino al 2019, quando si pensava che la sua carriera fosse definitivamente conclusa, ma che poi ha ripreso in mano nel triennio 2024-2026).

Dalla rottura del tendine del pollice nel 2009 sono seguite le rotture di legamento crociato anteriore e collaterale mediale nel 2013-2014; nell’agosto 2015 si rompe anche la caviglia e, nel febbraio 2016, la frattura al piatto tibiale del ginocchio sinistro. Nello stesso anno, a novembre, arriva la frattura dell’omero del braccio destro e poi altri tre interventi chirurgici al ginocchio tra il 2018 e 2019.

Nel 2024 ha dovuto mettere una protesi al ginocchio destro per sostituire la cartilagine danneggiata così da poter tornare a gareggiare e, nel gennaio 2026 poco prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina, ecco un’altra tegola con la rottura completa del legamento crociato del ginocchio sinistro in una gara di Coppa del Mondo.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica